Видео читателя ⟩ Это позор! Мостовая в паре шагов от Рийгикогу находится в ужасном состоянии

От улицы Фальги до здания Рийгикогу несколько десятков метров. По ней каждый день передвигаются многие жители и гости столицы. Плиточное покрытие пешеходной зоны на этой улице не то чтобы просто потрескалась – в некоторых местах в тротуаре зияют дыры, которые могут представлять опасность особенно для людей с ограниченными возможностями.

Примечательно, что на этой улице паркуются автобусы, доставляющие в старый город туристов. Не сложно представить, какие первые впечатления о Таллинне и стране возникают у гостей столицы после прогулки по такому тротуару.

Rus.Postimees уже писал в июне о печальном состоянии тротуаров в центре столицы. На вопрос, когда городские власти будут решать проблему с дырами в мостовых, вице-мэр Таллинна Владимир Свет тогда ответил так: