Обеспокоенный читатель прислал в редакцию видео, которое наглядно демонстрирует, что плитка на улице Фальги, ведущей на Тоомпеа, почти полностью разбита и может представлять опасность для пешеходов.
Видео читателя ⟩ Это позор! Мостовая в паре шагов от Рийгикогу находится в ужасном состоянии
От улицы Фальги до здания Рийгикогу несколько десятков метров. По ней каждый день передвигаются многие жители и гости столицы. Плиточное покрытие пешеходной зоны на этой улице не то чтобы просто потрескалась – в некоторых местах в тротуаре зияют дыры, которые могут представлять опасность особенно для людей с ограниченными возможностями.
Примечательно, что на этой улице паркуются автобусы, доставляющие в старый город туристов. Не сложно представить, какие первые впечатления о Таллинне и стране возникают у гостей столицы после прогулки по такому тротуару.
Rus.Postimees уже писал в июне о печальном состоянии тротуаров в центре столицы. На вопрос, когда городские власти будут решать проблему с дырами в мостовых, вице-мэр Таллинна Владимир Свет тогда ответил так:
«Ремонтные работы на тротуарах из брусчатки проводятся ежегодно в соответствии с недочетами, выявленными в ходе мониторинга состояния дорог. Например, в 2020 году отремонтировано 1100 м² дорог с твердым покрытием, в 2021 году — 2520 м². В дополнение к этим работам будут приведены в порядок каменно-паркетные и булыжные покрытия старого города. В бюджете на содержание дорожного хозяйства в этом году учтена необходимость ремонта дорожных покрытий из плитки. Приступить к ремонтным работам плитки планируется после заключения нового договора на текущий ремонт во второй половине лета».