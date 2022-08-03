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Янар Синивяли ⟩ Притеснение водителей не способствует созданию заботливого городского пространства

Янар Синивяли
Притеснение водителей не способствует созданию заботливого городского пространства
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Велосипедисты на Рейди-теэ.
Велосипедисты на Рейди-теэ. Фото: Tairo Lutter

Aвтолюбитель и советник по развитию центра города Таллинна Янар Синивяли пишет, что лучшее городское пространство – это то, где каждый может найти для себя место по душе и выбрать подходящий способ передвижения.

Велосипедисты десятилетиями действительно были на заднем плане на городских дорогах. Затем были насильно размещены между автомобильными дорогами и тротуарами, однако эта ситуация шаг за шагом улучшается. Все эти изменения можно сделать разумно и по-дружески, потому что в большинстве случаев места для этого хватает.

Понятно, что в некоторых, более узких, местах в центре города приходится делать выбор – жертвовать автомобильными полосами или в принципе направлять автомобили в обход транспортных артерий. Тем не менее, большей части дорожной сети Таллинна по-прежнему достаточно, чтобы каждый мог передвигаться разумно. В большинстве случаев параллельно основным магистралям идут небольшие переулки, по которым можно комфортно прогуляться в тишине и покое, а также парковые зоны, по краям которых при желании можно было бы разместить велосипедные дорожки.

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