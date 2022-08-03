Aвтолюбитель и советник по развитию центра города Таллинна Янар Синивяли пишет, что лучшее городское пространство – это то, где каждый может найти для себя место по душе и выбрать подходящий способ передвижения.
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Янар Синивяли ⟩ Притеснение водителей не способствует созданию заботливого городского пространства
Притеснение водителей не способствует созданию заботливого городского пространства
Велосипедисты десятилетиями действительно были на заднем плане на городских дорогах. Затем были насильно размещены между автомобильными дорогами и тротуарами, однако эта ситуация шаг за шагом улучшается. Все эти изменения можно сделать разумно и по-дружески, потому что в большинстве случаев места для этого хватает.