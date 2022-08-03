СРАВНЕНИЕ ЦЕН ⟩ Покупательская корзина Postimees: обладатель титула самой дорогой сети внезапно сменился

Не известно, сделал ли Selver какие-то выводы из убедительной "победы" в июльском рейтинге, но в этом месяце почти все цены Selver в нашей таблице оказались скорректированы в сторону понижения. Причем настолько, что розничная сеть потеряла роль ценового лидера и опустилась на третье место. В целом продуктовая корзина Selver подешевела почти на семь евро. В этом месяце можно сказать, что в Selver – самые дешевые фрукты и овощи.

Rimi не изменила свою ценовую тенденцию – здесь корзина понемногу продолжает дорожать. Если в июле на корзину Postimees в данной сети магазинов приходилось тратить 65,33 евро, то в этом месяце – уже почти на три евро больше, или 68,24 евро. Однако этого было недостаточно, чтобы занять освобожденное сетью Selver первое место, и Rimi второй месяц подряд находится на втором месте.

Настоящий сюрприз: подорожание на 15% за месяц

Зато настоящий рывок совершил обладатель третьего места в прошлом месяце: Coop увеличил стоимость корзины для покупок на целых 10 евро, с 61,48 евро до 71,01 евро. Это сделало сеть ценовым лидером месяца.