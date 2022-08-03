Если в начале июля месячную продуктовую корзину Postimees пошатнул Selver, сумевший сильно выделиться среди других сетей своей дороговизной, то уже через месяц ситуация стала совсем другой: новым ценовым лидером стала торговая сеть магазинов, от которой этого совсем не ждали.
СРАВНЕНИЕ ЦЕН ⟩ Покупательская корзина Postimees: обладатель титула самой дорогой сети внезапно сменился
Не известно, сделал ли Selver какие-то выводы из убедительной "победы" в июльском рейтинге, но в этом месяце почти все цены Selver в нашей таблице оказались скорректированы в сторону понижения. Причем настолько, что розничная сеть потеряла роль ценового лидера и опустилась на третье место. В целом продуктовая корзина Selver подешевела почти на семь евро. В этом месяце можно сказать, что в Selver – самые дешевые фрукты и овощи.
Rimi не изменила свою ценовую тенденцию – здесь корзина понемногу продолжает дорожать. Если в июле на корзину Postimees в данной сети магазинов приходилось тратить 65,33 евро, то в этом месяце – уже почти на три евро больше, или 68,24 евро. Однако этого было недостаточно, чтобы занять освобожденное сетью Selver первое место, и Rimi второй месяц подряд находится на втором месте.
Настоящий сюрприз: подорожание на 15% за месяц
Зато настоящий рывок совершил обладатель третьего места в прошлом месяце: Coop увеличил стоимость корзины для покупок на целых 10 евро, с 61,48 евро до 71,01 евро. Это сделало сеть ценовым лидером месяца.
В случае с Coop в глаза бросается высокая цена на фрукты и овощи. Так, именно в интернет-магазине Coop вы можете заказать самые дорогие картофель и морковь, а также помидоры и лук . Поскольку Coop прекратил предлагать услугу интернет-магазина по всей Эстонии, эта услуга осталась только в четырех регионах: на Сааремаа и Хийумаа, в Йыгева и Вяндра, и во всех четырех ассортимент товаров и цены немного различаются. Если островитяне могут заказать сыр менее чем за восемь евро за килограмм, то в Вяндра и Йыгева придется смириться с ценой на евро или два дороже. То же самое касается кофе.
Однако при сравнении цен Postimees мы учитывали самый дешевый товар, найденный в интернет-магазине. Таким образом, Coop улучшил свой результат прошлого месяца почти на 10 евро и почти повторил результат первого места Selver, уступив лишь 46 центов.
Barbora дышит в затылок Lidl
Но где взять самые дешевые продукты? По-прежнему в Lidl и Barbora, првда, по сравнению с прошлым месяцем в этом месяце в Lidl вам придется потратить на четыре евро больше.
Уровень цен Lidl и Barbora практически сравнялся: в Lidl за товар для корзины Postimees в этом месяца пришлось заплатить 55,86 евро, а в Barbora – 55,99 евро. Таким образом, Barbora всего в 13 центах от звания самого дешевого поставщика покупательской корзины.
Успех Lidl в прошлом месяце был во многом связан с одним продуктом – филе бройлеров, продаваемым по рекламной цене, что дало сети преимущество в два-три евро по сравнению с другими продавцами. На этот раз цены были более однородными, и большие кампании скидок в сравнение не попали.
Молочные продукты дешевле всего покупать в Barbora, овощи – в Selver, причем по сравнению с Coop, самым дорогим поставщиком в отрасли, некоторые фрукты и овощи в Selver стоили на пять с лишним евро дешевле.
Мясо, яйца и растительное масло были самыми дешевыми в Lidl, а самыми дорогими – в Coop. По сравнению с прошлым месяцем цена на рапсовое масло в Lidl снизилась, и в четырех сетях магазинов литр рапсового масла сейчас можно купить менее чем за два евро.
Бакалея, хлеб, булка и кофе по-прежнему самые дешевые в Prisma и самые дорогие в Selver, с разницей в цене до семи евро.
В целом во всех сетях подорожал сахар. Если месяц назад килограмм сахара в Prisma можно было купить всего за 59 центов, то теперь эта цена ушла в историю. Prisma по-прежнему предлагает самый доступный сахар, но по 75 центов за килограмм. В Coop, Grossi и Rimi сахар уже стоит дороже евро.