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Почти сотня футболисток сыграли товарищеские матчи

rus.postimees.ee
Почти сотня футболисток сыграли товарищеские матчи
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Региональный тренировочный день, женский футбол.
Региональный тренировочный день, женский футбол. Фото: Liisi Troska/jalgpall.ee

Во вторник, 2 августа, состоялся региональный тренировочный турнирный день, на который съехались футболистки со всей Эстонии. Также девочек посетили игроки эстонской женской сборной.

В общей сложности на стадионе была 71 футболистка из 23 клубов страны. Игроков разделили по региональному принципу на четыре команды: две таллиннские и по одной от Западной и Южной Эстонии. В течение дня куоманды играли между собой, но баллы за это не записывались и первенство в ходе встреч не обозначалось.

Хотя обычно девочки 2009-2011 года рождения играют в формате 9х9, то во встречах регионального турнира на поле выходило и по 11 игроков, а матчи проводили на более крупных площадках.

«Это дает девочкам возможность почувствовать более широкую площадку, а также помериться силами со сверстницами из других клубов в знакомой и безопасной обстановке, - сказала Келли Розен, руководитель региональных тренировок для девочек. – В этот день они могут применить навыки и знания, полученные как в клубе, так и на региональных тренировках».

Девочек навестили и представительницы женской сборной нашей страны Мари Лийс Лиллемяэ и Лизетте Таммик, которые поделились своим опытом. Также всех участников тренировочного дня пригласили на матч Эстония – Франция, который состоится 2 сентября на стадионеA. Le Coq Arena в 18.00. Цена билета 7 евро, льготный билет стоит 3 евро. Приобрести билеты можно в Piletilevi.

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