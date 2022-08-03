Почти сотня футболисток сыграли товарищеские матчи

В общей сложности на стадионе была 71 футболистка из 23 клубов страны. Игроков разделили по региональному принципу на четыре команды: две таллиннские и по одной от Западной и Южной Эстонии. В течение дня куоманды играли между собой, но баллы за это не записывались и первенство в ходе встреч не обозначалось.

Хотя обычно девочки 2009-2011 года рождения играют в формате 9х9, то во встречах регионального турнира на поле выходило и по 11 игроков, а матчи проводили на более крупных площадках.

«Это дает девочкам возможность почувствовать более широкую площадку, а также помериться силами со сверстницами из других клубов в знакомой и безопасной обстановке, - сказала Келли Розен, руководитель региональных тренировок для девочек. – В этот день они могут применить навыки и знания, полученные как в клубе, так и на региональных тренировках».