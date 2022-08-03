Сборной России резко урезали квоту на чемпионат мира по фигурному катанию

Россия пропала из перечня стран, которые могут подать более одной заявки в мужском, женском, парном катании и танцах на льду. Таким образом, в каждом виде может выступить не более одного российского спортсмена/пары/дуэта. Те же правила будут действовать и на юниорском чемпионате мира.

В то же время Россия сохранила за собой полную квоту (по три заявки в каждом виде) на чемпионат Европы. При этом отмечается, что российские фигуристы выступят на международных турнирах только в том случае, если с них будет снято отстранение.