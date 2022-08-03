Из-за проведения триатлона Ironman изменится дорожное движение и работа общественного транспорта

Детальную информацию о дорожном движении можно найти на сайте организаторов триатлона.

В субботу и воскресенье, 6 и 7 августа, будет приостановлено движение автобусов маршрута № 62, а также трамвайных линий № 1 и 2. Автобусы № 2, 3, 20A, 21, 21B, 27, 33, 36, 37, 40, 41, 41B, 59, 61, 66 и 73 будут направлены в объезд. На линию выйдут временные автобусы по маршруту Хобуяама – Каларанна и Оя теэ - Харкуярве. Движение трамваев № 1 и 2 будет приостановлено в субботу, 6 августа, с 11.00 до 18.15 и в воскресенье, 7 августа, с 11.50 до 16.30.

Трамвайные линии № 1 и 2, а также направленные в объезд автобусные линии и автобусный маршрут № 72, в субботу и воскресенье будут курсировать по свободному графику. Подробную информацию об изменениях в работе общественного транспорта можно найти здесь, на автобусных и трамвайных остановках, а также на сайте.

В четверг, 4 августа, с 20.00 до 21.00 будет закрыт для движения отрезок улицы Каларанна между ул. Каласадама и Весиленнуки, а также участок улицы Каласадама между ул. Курси и Каларанна. Улица Стаапли 4 августа будет закрыта с 20.15 до 21.00. Доступ будет открыт для автомобилей местных жителей и учреждений, а также оперативного транспорта.

В пятницу, 5 августа, с 18.00 до 19.30 расположенная на улице Каларанна пешеходно-велосипедная дорожка будет закрыта для движения.