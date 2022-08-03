Полиция просит помощи в розыске 72-летнего Станислава, которого родственники в последний раз видели в минувшее воскресенье.
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 72-летнего Станислава
Полиция ищет пропавшего в Таллинне 72-летнего Станислава
По словам полиции, сегодня к Станиславу приезжал родственник, но мужчины не было дома, в Копли. В полиции добавили, что у Станислава проблемы с памятью, а также что он и раньше терялся, когда искал дорогу домой. Полиция проверила район Копли и возможное местонахождение мужчины, но пока не смогла его найти.
Станислав ростом 160 см, крупного телосложения, лысый. Вероятно, он был одет в серые спортивные штаны и черные ботинки. Также он был одет в полосатую футболку и может иметь при себе полиэтиленовый пакет.
Полиция просит всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.