Полиция ищет пропавшего в Таллинне 72-летнего Станислава

По словам полиции, сегодня к Станиславу приезжал родственник, но мужчины не было дома, в Копли. В полиции добавили, что у Станислава проблемы с памятью, а также что он и раньше терялся, когда искал дорогу домой. Полиция проверила район Копли и возможное местонахождение мужчины, но пока не смогла его найти.