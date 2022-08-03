В среду пресс-служба интернет-магазина Ozon сообщила, что открытым пламенем горит склад Ozon. Возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники своевременно эвакуированы со склада, сообщает Интерфакс.
Открытым пламенем горит крупнейший склад интернет-магазина Ozon
Открытым пламенем горит крупнейший склад интернет-магазина Ozon
Площадь пожара достигла пятидесяти тысяч квадратных метров. Более тысячи сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно.
За медицинской помощью обратились 11 человек, девять из них после осмотра медиками от госпитализации отказались. Двое были отправлены в больницы в состоянии средней степени тяжести.
Тушение пожара на складе Ozon в подмосковной Истре осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой. К ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС, вылетели два вертолета. В тушении также задействована пожарно-насосная станция.