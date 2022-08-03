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Открытым пламенем горит крупнейший склад интернет-магазина Ozon

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Открытым пламенем горит крупнейший склад интернет-магазина Ozon
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Пожар на складе интернет-магизина Ozon.
Пожар на складе интернет-магизина Ozon. Фото: Maxim Shemetov

В среду пресс-служба интернет-магазина Ozon сообщила, что открытым пламенем горит склад Ozon. Возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники своевременно эвакуированы со склада, сообщает Интерфакс.

Площадь пожара достигла пятидесяти тысяч квадратных метров. Более тысячи сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно.

Пожар на складе интернет-магизина Ozon.
Пожар на складе интернет-магизина Ozon. Фото: Alexander Zemlianichenko

За медицинской помощью обратились 11 человек, девять из них после осмотра медиками от госпитализации отказались. Двое были отправлены в больницы в состоянии средней степени тяжести.

Пожар на складе интернет-магизина Ozon.
Пожар на складе интернет-магизина Ozon. Фото: Alexander Zemlianichenko

Тушение пожара на складе Ozon в подмосковной Истре осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой. К ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС, вылетели два вертолета. В тушении также задействована пожарно-насосная станция.

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