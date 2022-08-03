Страх перед ростом цен заставляет людей больше тратить

«Ожидаемый рост цен заставляет нас потреблять, потому что в будущем деньги будут стоить меньше. Так осуществляется потребление за счет будущего. На сбережения сегодня можно получить больше, и поэтому держать деньги на счету не имеет смысла, учитывая, что процентные ставки низкие, особенно по сравнению с ростом цен», – подчеркнул он.

Описывая то, что происходит в ландшафте потребления, экономист Luminor отметил, что сбережения людей выросли за последние десять лет – рост цен был небольшим, и отложенное потребление не означало, что на те же деньги можно будет купить меньше товаров.

«В течение предыдущего года выросли как цены, так и ожидания относительно будущего повышения цен. Именно эффект ожидания роста цен стал доминирующим, что привело к увеличению потребления за счет будущего потребления. Так мы увидели одновременно большой рост цен и увеличение продаж», – пояснил Уускюла.

Однако, по его мнению, такое положение не может длиться долго, потому что потребление происходит за счет будущего, а само повышение цен не сможет долго ускоряться и должно затихнуть.

«Во-первых, часть года уже израсходована за счет будущего, и настало время, когда сбережения уменьшаются. Произошедшее повышение цен сделало нас беднее. Во-вторых, снижается ожидание роста цен», – отметил Уускюла.