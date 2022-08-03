Сохраняющийся высокий уровень потребления в условиях резкого роста цен указывает на то, что ожидание дальнейшего быстрого роста цен заставляет людей потреблять, поскольку они верят, что деньги в будущем будут стоить меньше.
Страх перед ростом цен заставляет людей больше тратить
По словам главного экономиста банка Luminor Ленно Уускюла, необходимо различать влияние уже произошедшего повышения цен и ожидаемого повышения цен на экономическое положение людей.
«Уже произошедшее повышение цен делает нас беднее, потому что на деньги, которые лежат на счету, можно купить меньше. Повышение цен за предыдущие полтора года сделало нас беднее, и поэтому мы можем покупать меньше товаров и услуг. Даже фондовые рынки не поспевают за ростом цен в прошлом году, было сложно удерживать стоимость активов», – пояснил BNS Уускюла.
В последние месяцы инфляция в Эстонии была чрезвычайно быстрой, она колебалась в районе двадцати процентов, а в июле рост цен ускорился еще больше, достигнув, согласно данным Евростата, 22,7 процента в годовом исчислении. По этому показателю Эстония также находится в авангарде Европейского Союза. При этом, по данным Департамента статистики, среднемесячная брутто-зарплата увеличилась всего на 6,9 процента по сравнению с июлем 2021 года.
В то же время, по данным департамента, доход компаний розничной торговли от продаж в июне составил 915 млн евро, а по сравнению с тем же месяцем прошлого года выручка от реализации снизилась на один процент в постоянных ценах, то есть, несмотря на рост цен, люди продолжали тратить.
В отличие от уже произошедшего повышения цен, которое делает нас беднее и заставляет задумываться о том, что покупать, ожидаемое повышение цен, по мнению экономиста, будет иметь обратный эффект.
«Ожидаемый рост цен заставляет нас потреблять, потому что в будущем деньги будут стоить меньше. Так осуществляется потребление за счет будущего. На сбережения сегодня можно получить больше, и поэтому держать деньги на счету не имеет смысла, учитывая, что процентные ставки низкие, особенно по сравнению с ростом цен», – подчеркнул он.
Описывая то, что происходит в ландшафте потребления, экономист Luminor отметил, что сбережения людей выросли за последние десять лет – рост цен был небольшим, и отложенное потребление не означало, что на те же деньги можно будет купить меньше товаров.
«В течение предыдущего года выросли как цены, так и ожидания относительно будущего повышения цен. Именно эффект ожидания роста цен стал доминирующим, что привело к увеличению потребления за счет будущего потребления. Так мы увидели одновременно большой рост цен и увеличение продаж», – пояснил Уускюла.
Однако, по его мнению, такое положение не может длиться долго, потому что потребление происходит за счет будущего, а само повышение цен не сможет долго ускоряться и должно затихнуть.
«Во-первых, часть года уже израсходована за счет будущего, и настало время, когда сбережения уменьшаются. Произошедшее повышение цен сделало нас беднее. Во-вторых, снижается ожидание роста цен», – отметил Уускюла.
«Хотя цены на электроэнергию бьют рекорды, мировые рыночные цены в долларах уже несколько месяцев имеют тенденцию к снижению. Это означает, что деньги больше не будут обесцениваться с такой же скоростью, как раньше. Заодно снизится потребление, потому что больше не нужно тратить деньги в спешке», – обосновывает он.
В-третьих, экономист указал, что процентные ставки растут. «Есть надежда, что рост цен утихнет и деньги на счетах начнут приносить проценты. Это, в свою очередь, сделает сбережения менее дорогими, чем они были с начала 2021 года», – резюмировал Уускюла основные факторы, влияющие на потребление.
По его словам, вполне понятно, что продолжающийся рост ценовой инфляции заставил многих из нас беспокоиться о том, как высоко могут подняться цены. При этом он подчеркнул, что предел роста цен явно есть, и рано или поздно рост цен снова стабилизируется. Он также не исключает, что цены на некоторые товары даже начнут падать.
В то же время Уускюла предостерег от общего экономического спада. «В мировой экономике есть много опасных признаков, которые могут привести к ухудшению общей экономической среды, что, в свою очередь, приведет к падению цен на многие товары мирового рынка, что также приведет к снижению роста цен в Эстонии» , – заявил главный экономист.
К сожалению, по словам Уускюла, это также будет означать конец потребительского бума.