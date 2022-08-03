ВНИМАНИЕ ⟩ В районе Пирита участились кражи

«В ходе разбирательства начал вырисовываться круг подозреваемых, но мы продолжаем активное расследование, прорабатываем записи с камер видеонаблюдения и собираем показания свидетелей, чтобы как можно быстрее задержать воров», – пояснил глава службы по расследованию тяжких преступлений Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин.

«Исходя из текущих случаев, нет оснований полагать, что воры физически опасны для людей», – сказал Миленин. Однако он отметил, что столкнувшись с ворами, не стоит рисковать и задерживать их самостоятельно, а следует как можно быстрее сообщить в полицию.

Закрывайте окна на ночь

Миленин напоминает, что если хозяин дома забыл запереть двери и закрыть окна или даже форточку, половина работы для воров уже сделана. Вдобавок, воров привлекает все ценное, что остается на видном месте, например, на террасе или подоконнике.

Поэтому важно помнить, что мы сами можем предотвратить кражу небольшими действиями. Здесь на помощь приходит домашняя сигнализация, которая немедленно уведомит вас о взломе.