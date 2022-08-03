Рейнсалу – президенту Украины: мы должны усилить давление на Россию

Во время встреч с президентом Зеленским и премьер-министром Шмыгалем министр иностранных дел Рейнсалу подчеркнул, что, несмотря на то, что Россия продолжает бесчеловечную войну в Украине, необходимо начинать восстановление Украины. «Мы должны перестать давать обещания и приступить к работе», – сказал Рейнсалу на встрече с премьер-министром Шмыгалем. «Приближается зима, и у многих людей нет крова из-за разрушений, нанесенных Россией. Сейчас самое время начать работу».

Рейнсалу добавил, что цена агрессии для России должна быть как можно более высокой. Мы будем и дальше вносить предложения о более жестких и эффективных санкциях. Мы также должны совместно не допустить уклонения России от санкций. Для улучшения реализации санкций Евросоюз в конце июля принял седьмой санкционный пакет, который запретил импорт золота, что является крупнейшей статьей экспорта России после энергоносителей.

«Седьмого пакета санкций недостаточно. Мы должны продолжить работу по введению дальнейших санкций в отношении российских энергоносителей», – сказал Рейнсалу, добавив, что Россия должна компенсировать ущерб, нанесенный Украине, и для этого должны быть использованы замороженные российские активы.

«Россия нарушила все принципы и соглашения международного права жестокой войной в Украине и несет ответственность за репарации», – отметил он.

«У нас есть моральное обязательство призвать к ответственности преступников войны и агрессии. От этого зависит серьезность миропорядка, основанного на правилах», – сказал Рейнсалу.

На встречах Рейнсалу сказал, что приветствует июньское историческое решение Евросоюза предоставить Украине статус страны-кандидата. «Моя цель на встрече состояла в том, чтобы выяснить, в какой сфере и в какой поддержке от нас Украина больше всего нуждается при вступлении в ЕС», – сказал он и добавил, что Эстония также поддерживает движение Украины в сторону НАТО.

Всего Эстония и ее жители пожертвовали Украине около 20 миллионов евро на гуманитарную помощь и около 245 миллионов евро на оборонную помощь, что составляет треть годового оборонного бюджета Эстонии. Более 48 000 украинцев, что составляет почти 3,7% населения Эстонии, укрылись в Эстонии от зверств России.

«Сегодня я увидел силу Украины. Украина не устала, – сказал Рейнсалу. – И мы тоже не можем устать. Россия должна проиграть эту войну».