Эстонская стартап-компания LIFF (ранее известная как RueX), строящая сеть зарядки для электромобилей, в конце июля открыла новые пункты зарядки в Тарту, Нарве, Раквере и Вяндра.
Эстонский стартап открыл новые точки зарядки электромобилей в нескольких городах
Это делает компанию самым быстрорастущим оператором зарядки электромобилей в Эстонии.
За последние шесть месяцев LIFF в три раза расширил свою зарядную сеть, в настоящее время предлагая 34 пункта зарядки по всей Эстонии.
Предприятие владеет 15 процентами быстрых зарядных устройств, оснащенных вилками CCS (европейский стандарт зарядки) в Таллинне.
В дополнение к существующим, быстрые зарядные устройства были добавлены в такие места, как Нафта, 6а в центре Таллинна, заправочная станция Neste на Смуули, гостиница Hilton Tallinn Park Hotel, квартал Теллискиви, спа-центр "Эстония" и ряд других мест.
«Если в прошлом году количество электромобилей увеличилось на 67%, то в первом полугодии этого года всего было приобретено столько же электромобилей, сколько и в прошлом году. Очевидно, что водителям нужно больше вариантов зарядки и за пределами Таллинна», — сказал генеральный директор LIFF Роман Захаров.
Все точки зарядки LIFF можно найти в парковочном приложении Snabb (ранее Barking).