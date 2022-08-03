Эстонский стартап открыл новые точки зарядки электромобилей в нескольких городах

Это делает компанию самым быстрорастущим оператором зарядки электромобилей в Эстонии.

За последние шесть месяцев LIFF в три раза расширил свою зарядную сеть, в настоящее время предлагая 34 пункта зарядки по всей Эстонии.

Предприятие владеет 15 процентами быстрых зарядных устройств, оснащенных вилками CCS (европейский стандарт зарядки) в Таллинне.

В дополнение к существующим, быстрые зарядные устройства были добавлены в такие места, как Нафта, 6а в центре Таллинна, заправочная станция Neste на Смуули, гостиница Hilton Tallinn Park Hotel, квартал Теллискиви, спа-центр "Эстония" и ряд других мест.

«Если в прошлом году количество электромобилей увеличилось на 67%, то в первом полугодии этого года всего было приобретено столько же электромобилей, сколько и в прошлом году. Очевидно, что водителям нужно больше вариантов зарядки и за пределами Таллинна», — сказал генеральный директор LIFF Роман Захаров.