Россия множит банкротов

Первым признаком банкротства в России является неспособность платить по кредитам и обязательным платежам в течение трех месяцев. Второй звонок – ситуация, когда сумма обязательств человека превышает стоимость принадлежащего ему имущества.

Давно дело было

Процедура потребительского банкротства существует в России с октября 2015 года. За это время финансово несостоятельными стали почти 600 тысяч граждан страны. Общая сумма их долга за весь период составила 3,24 млрд рублей (57,6 млн евро).

«В абсолютном значении число банкротств граждан достигло уже весьма внушительных величин, – отметил руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин. – Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 95,5% случаев во втором квартале 2022 года (95% во втором квартале 2021)». Наибольшее число граждан-банкротов живет в Московской области, в самой Москве, в Краснодарском крае, Башкортостане и Свердловской области.

При этом первый заместитель Министра экономического развития РФ Илья Торосов констатирует, что даже через семь лет об инструменте банкротства знает далеко не все население. А это значит, что период роста процедуры еще впереди. «Пока действует эффект низкой базы, сейчас все больше людей вовлекаются в нее, тогда как раньше не знали о ней или не имели такой возможности», – подтверждает эту мысль кандидат физико-математических наук, руководитель направления «Финансовые рынки» независимой московской Экономической экспертной группы Игорь Беляков.