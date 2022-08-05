За первую половину 2022 года более 120 тысяч граждан в России стали банкротами. Такие данные приводит «Федресурс» – основной электронный канал раскрытия юридически значимой информации о субъектах экономической деятельности РФ. Рост числа банкротов за этот период составил 37,8%. А во втором квартале 2022 года динамика усилилась еще больше – 41,4% роста и 67 тысяч обанкротившихся.
Россия множит банкротов
Первым признаком банкротства в России является неспособность платить по кредитам и обязательным платежам в течение трех месяцев. Второй звонок – ситуация, когда сумма обязательств человека превышает стоимость принадлежащего ему имущества.
Давно дело было
Процедура потребительского банкротства существует в России с октября 2015 года. За это время финансово несостоятельными стали почти 600 тысяч граждан страны. Общая сумма их долга за весь период составила 3,24 млрд рублей (57,6 млн евро).
«В абсолютном значении число банкротств граждан достигло уже весьма внушительных величин, – отметил руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин. – Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 95,5% случаев во втором квартале 2022 года (95% во втором квартале 2021)». Наибольшее число граждан-банкротов живет в Московской области, в самой Москве, в Краснодарском крае, Башкортостане и Свердловской области.
При этом первый заместитель Министра экономического развития РФ Илья Торосов констатирует, что даже через семь лет об инструменте банкротства знает далеко не все население. А это значит, что период роста процедуры еще впереди. «Пока действует эффект низкой базы, сейчас все больше людей вовлекаются в нее, тогда как раньше не знали о ней или не имели такой возможности», – подтверждает эту мысль кандидат физико-математических наук, руководитель направления «Финансовые рынки» независимой московской Экономической экспертной группы Игорь Беляков.
Кроме того, сегодняшние цифры по числу банкротов далеко не полные, так как сама процедура признания банкротом занимает от 6 до 12 месяцев. А потенциальных банкротов в России, судя по всему, тоже хватает. В 2021 году объемы кредитования населения России выросли на 23%, это серьезный и быстрый рост. «При сопоставимой доле просроченной задолженности по этим кредитам (4– 5%) ее объем и количество заемщиков растут, а с ними и потенциальное число банкротств», – поясняет Игорь Беляков. Всего в стране насчитывается порядка 40 млн заемщиков.
Тревожные сигналы
И действительно, тема индивидуального банкротства продолжает набирать популярность в России. В соцсети «ВКонтакте» насчитывается более полутора тысяч сообществ, предлагающих услуги по сопровождению процедуры банкротства в различных российских регионах. Юристы отмечают, что первый глобальн
ланиям обанкротиться пришелся на начало пандемии COVID-19, когда люди начали болеть и терять работу. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, за весь период пандемии в России количество введенных процедур банкротства физических лиц увеличилось на 76%.
События февраля 2022 года усугубили эту тенденцию: цены в стране растут, доходы падают. «Все больше людей сталкиваются с непреодолимыми финансовыми трудностями из-за роста цен, падения доходов, потери (ограничения) доступа заемному финансированию, – констатирует главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. – Кризис разворачивается. Это только начало и, к сожалению, это надолго».
«Нынешний год стал кризисным по геополитическим и вытекающим из них экономическим причинам. Безусловно, это привело к ухудшению финансового положения должников, а следовательно, и к банкротствам», – согласен и Игорь Беляков. По разным оценкам, к 2024 году 20% трудоспособного населения России станут банкротами.
Без суда и следствия
Механизм процедуры банкротства, что с 1 сентября 2020 года может проходить и без судебного сопровождения, а значит, и без финансовых издержек, кажется беднеющему населению оазисом в пустыне. Тем более, что ограничения к банкротам применяются довольно мягкие.
«В течение пяти лет нельзя инициировать свое повторное банкротство, в течение трех лет нельзя участвовать в управлении юридическими лицами (в отношении кредитных организаций этот срок увеличен до десяти лет, в отношении иных финансовых организаций – до пяти). Такие санкции потенциальных банкротов не пугают», – признает руководитель практики банкротства юридической фирмы Maxima Legal Сергей Бакешин.
И государство использует это в своих целях. Ведь на фоне размывания базовых норм типа неприкосновенности частной собственности людям, по сути, позволяют не исполнять собственные обязательства. Таким способом и снимается напряжение внутри не самого богатого и не самого благополучного российского общества.
Насколько беднеют россияне?
• 2020 год – реальные доходы населения снизились на 2%.
• 2021 год – выросли на 3%.
• 2022 год (1 квартал) – снизились на 1,2%.
• 2022 год (в целом) – прогнозируемый уровень падения 6,8%.
Источник: Минэкономразвития РФ