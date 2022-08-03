Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 3 августа: инструменты из библиотеки, программа Дней Ласнамяэ и выставка «Искусство жить»
Сегодня в выпуске:
- В столице набирают популярность общественные полки обмена книг. Тем временем публичные библиотеки Таллинна предлагают все больше альтернативных услуг
- В мире зреет новый очаг международной политической напряженности. Станет ли Тайвань для Китая такой же мишенью для агрессии, как Украина для России?
- Число украинских беженцев в Эстонии превысило 49 000 человек. Дни Ласнамяэ порадуют гостей увлекательной программой
- Необычный пример женской эмансипации в консервативной и патриархальной стране. Женщины коренной боливийской народности начали играть в гольф
- В Риге планируют полностью демонтировать советский монумент в парке Победы. А в Москве установили памятник футболисту эстонского происхождения
- Не каждому подвластно владеть "Искусством жить". Но можно почерпнуть вдохновение для этого на носящей такое название выставке известного художника Сергея Инкатова
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 3 августа.