Театр страны-агрессора понес невосполнимые потери

К настоящему моменту эта тенденция достигла пика. Адепты русской духовности сейчас активно пропагандируют богатство своего внутреннего мира в соседней Украине. В этом смысле понятно стремление России избавиться от внутренних врагов, то есть всех, кто задает неприятные вопросы. «Проблемное искусство несовместимо с контрактом, который сейчас государство навязало обществу, – резюмирует Патлай. – Так что в крупных театрах, которые претендуют на сохранение традиций так называемого классического искусства, сейчас будет все больше развиваться язык иносказаний. Будут снова актуальны пьесы Евгения Шварца и другой репертуар позднего советского театра». Тогда как документальный театр со «специальными операциями» несовместим.

Комментарий

Современность уничтожается во всех ее проявлениях

МАРИНА ДАВЫДОВА, театральный критик, историк современного театра

Марина Давыдова. Фото: личный архив

Мне уже указывали, что я выражаю недостаточно сочувствия Украине и чересчур сокрушаюсь по поводу каких-то там событий в российском театре, но для меня это – звенья одной цепи. Консервативный и, по сути, фашистский переворот происходил здесь уже давно. Признаки нынешнего разгрома раньше проявлялись в виде позиционных боев, но у противников мракобесия еще были инструменты, чтобы эти атаки отбивать. А 24 февраля именно этот мракобесный лагерь затеял большую войну. Значительная его часть теперь получила карт-бланш на то, чтобы выборочно уничтожать неугодных, указывать пальцем на кого-то и говорить: «У нас сейчас время сложное , а вот они – национал-предатели (16 марта 2022 года Путин выступил на телеканале «Россия24» и употребил в своей речи прямой перевод нацистского термина nationalveträtter – прим. ред.), их надо всех уволить. Раньше было трудно одним ударом прикончить сразу три театра, а сейчас это происходит по суровым законам войны. Есть одна болезнь, а у нее – разные симптомы. Например, при коронавирусе пропадает обоняние, трудно дышать, начинается кашель. И здесь самый чудовищный симптом – война в Украине, а чуть менее разрушительный – разгром передовых театров в тылу страны-агрессора.