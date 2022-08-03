В апреле во время первого чтения проекта о внесении изменений в Закон Рийгикогу об иностранцах и Закон о высшем образовании многие члены Рийгикогу и народ Эстонии были ошеломлены выступлением депутата Марта Хельме, в котором он, якобы опираясь на оценку врачей из своего круга общения, заявил, среди прочего: «ВИЧ возвращается. Из Украины к нам привозят инфекционные заболевания, которые, как мы думали, больше никогда не повторятся в Эстонии».
ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ? ⟩ Ввезли ли военные беженцы в Эстонию инфекционные заболевания, как утверждает Март Хельме?
После опубликованной в Eesti Päevaleht статьи о росте из-за прибытия военных беженцев числа ВИЧ-положительных в Эстонии новостной портал Uued Uudised написал, что Март Хельме в апреле был прав. Так ли это, выяснил фактчекинг Postimees.
Вернулся ли ВИЧ?
Департамент здоровья располагает статистикой зарегистрированной ВИЧ-инфекции в Эстонии с 1988 года, и с тех пор до сегодняшнего дня ежегодно регистрируется не менее ста новых случаев заболевания. По данным Департамента здоровья, в последнее десятилетие наблюдается небольшая тенденция к снижению, но ситуация по-прежнему не из лучших. В период с 1988 по 2021 год в Эстонии было зарегистрировано 10 344 носителя ВИЧ, и, по данным Всемирной организации здравоохранения, до 40 процентов носителей ВИЧ в Эстонии могут оставаться невыявленными. Поэтому, не оглядываясь на статистику добровольных медосмотров военных беженцев, это утверждение можно признать ложным – ВИЧ из Эстонии никуда не исчезал. И хотя население Украины в несколько раз больше, чем Эстонии, как и количество инфицированных там, по статистике Всемирного банка, количество заражений в этих двух странах не сильно отличается пропорционально.
В 2022 году по состоянию на конец июля в Эстонии было зарегистрировано 148 человек с ВИЧ-инфекцией, из них 83 — военные беженцы, и из них 37 выявлены в ходе добровольных медосмотров военных беженцев. Главный специалист отдела организации здравоохранения Департамента здоровья Лийна Хенн пояснила порталу Postimees, что часто причиной регистрации ВИЧ является желание знающих о своей инфекции военных беженцев продолжить лечение в Эстонии. Департамент здоровья также подтвердил, что прибытие военных беженцев в Эстонию до сих пор не повлияло на распространение инфекции в стране.
Вывод: скорее ложь
Были ли в Эстонию ввезены инфекционные заболевания, которых, как мы думали, у нас больше не было?
По данным Департамента здоровья, около 6 300 из почти 31 000 человек, прибывших в Эстонию, обратившихся за временной защитой, прошли добровольную проверку здоровья, и по состоянию на конец июля в ходе этой проверки было выявлено 999 случаев заболевания. 58 человек болели ветряной оспой, 30 - ВИЧ-инфекцией, 28 - ротавирусным энтеритом, 22 - вирусным гепатитом и 21 - другими кишечными бактериальными и вирусными инфекциями.
Наибольшая часть – 846 случаев – это категория других и неуточненных инфекционных болезней, в том числе редких инфекционных болезней. По словам специалиста по связям со СМИ Департамента здоровья Кирси Пруудели, к последним относятся «все лабораторно выявленные патогены, которые по каким-либо причинам не были указаны врачами, например, норовирус».
Хельме здесь может быть прав (такое произошло, например, с корью в 2019 году), но поскольку нет подробных данных об этих инфекционных заболеваниях, сделать уверенный вывод об истинности этого утверждения не представляется возможным.
Вывод: невозможно оценить.