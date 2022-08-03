ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ? ⟩ Ввезли ли военные беженцы в Эстонию инфекционные заболевания, как утверждает Март Хельме?

Вернулся ли ВИЧ?

Департамент здоровья располагает статистикой зарегистрированной ВИЧ-инфекции в Эстонии с 1988 года, и с тех пор до сегодняшнего дня ежегодно регистрируется не менее ста новых случаев заболевания. По данным Департамента здоровья, в последнее десятилетие наблюдается небольшая тенденция к снижению, но ситуация по-прежнему не из лучших. В период с 1988 по 2021 год в Эстонии было зарегистрировано 10 344 носителя ВИЧ, и, по данным Всемирной организации здравоохранения, до 40 процентов носителей ВИЧ в Эстонии могут оставаться невыявленными. Поэтому, не оглядываясь на статистику добровольных медосмотров военных беженцев, это утверждение можно признать ложным – ВИЧ из Эстонии никуда не исчезал. И хотя население Украины в несколько раз больше, чем Эстонии, как и количество инфицированных там, по статистике Всемирного банка, количество заражений в этих двух странах не сильно отличается пропорционально.