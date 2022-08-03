МВФ: в Эстонии бедные беднеют вдвое быстрее богатых

В условиях подорожания энергоносителей правительствам стран ЕС нужно поддерживать только самое бедное население, рекомендует МВФ, эксперты которого, как пишет портал DV.ee, подсчитали, что в в 2022 году, для европейских домохозяйств жизнь подорожает в среднем на 7%.