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МВФ: в Эстонии бедные беднеют вдвое быстрее богатых

rus.postimees.ee
МВФ: в Эстонии бедные беднеют вдвое быстрее богатых
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Всемирный банк.
Всемирный банк. Фото: Yuri Gripas

В условиях подорожания энергоносителей правительствам стран ЕС нужно поддерживать только самое бедное население, рекомендует МВФ, эксперты которого, как пишет портал DV.ee, подсчитали, что в в 2022 году, для европейских домохозяйств жизнь подорожает в среднем на 7%.

Правда, добавляют эксперты, степень подорожания жизни отличается в разных странах и зависит от действия властей, которые отреагировали на шок масштабными мерами поддержки, включая субсидии, снижение налогов и контроль над ценами.

Гораздо больше, чем на семь проценров, подорожает жизнь у более бедного населения, и Эстония – одна из самых уязвимых стран в этом вопросе, подчеркивает МВФ.

Читайте подробнее на dv.ee.

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