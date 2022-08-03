В условиях подорожания энергоносителей правительствам стран ЕС нужно поддерживать только самое бедное население, рекомендует МВФ, эксперты которого, как пишет портал DV.ee, подсчитали, что в в 2022 году, для европейских домохозяйств жизнь подорожает в среднем на 7%.
МВФ: в Эстонии бедные беднеют вдвое быстрее богатых
МВФ: в Эстонии бедные беднеют вдвое быстрее богатых
Правда, добавляют эксперты, степень подорожания жизни отличается в разных странах и зависит от действия властей, которые отреагировали на шок масштабными мерами поддержки, включая субсидии, снижение налогов и контроль над ценами.
Гораздо больше, чем на семь проценров, подорожает жизнь у более бедного населения, и Эстония – одна из самых уязвимых стран в этом вопросе, подчеркивает МВФ.
Читайте подробнее на dv.ee.