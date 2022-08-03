Новое постановление главы МВД вызывает тревогу в стартап-секторе

На согласовании в министерствах находится постановление министра внутренних дел, согласно которому человек должен иметь чистый доход в размере 1200 евро в месяц, чтобы работать в стартап-компании, но при этом независимый от местоположения сотрудник, или т.н. цифровой кочевник, должен иметь ежемесячный доход в размере 4500 евро. Возникает вопрос, можно ли ожидать, что 1200 евро нетто подразумеваются для всех членов семьи.