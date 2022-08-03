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Новое постановление главы МВД вызывает тревогу в стартап-секторе

rus.postimees.ee
Новое постановление главы МВД вызывает тревогу в стартап-секторе
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04.05.2021, Tallinn Autorendi teenuse Bolt Drive esitlemine. Foto Tairo Lutter, Postimees
04.05.2021, Tallinn Autorendi teenuse Bolt Drive esitlemine. Foto Tairo Lutter, Postimees Фото: Tairo Lutter

План Министерства внутренних дел по повышению минимального предела дохода для иностранцев, начинающих работу в секторе стартапов или уже работающих здесь, вызывает обеспокоенность в технологическом секторе, поскольку от семьи из четырех человек может потребоваться чистый ежемесячный доход в размере 4800 евро, пишет Äripäev.

На согласовании в министерствах находится постановление министра внутренних дел, согласно которому человек должен иметь чистый доход в размере 1200 евро в месяц, чтобы работать в стартап-компании, но при этом независимый от местоположения сотрудник, или т.н. цифровой кочевник, должен иметь ежемесячный доход в размере 4500 евро. Возникает вопрос, можно ли ожидать, что 1200 евро нетто подразумеваются для всех членов семьи.

На этот проблемный момент указала в своем отзыве о постановлении Лийс Тыниссон, руководитель отдела международной мобильности компании Bolt, в которой работает около 600 иностранцев.

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