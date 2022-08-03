Убийца ходатайствует о досрочном освобождении

На судебном заседании во вторник ни Тартуская тюрьма, ни прокуратура не поддержали досрочное освобождение из-под стражи Юхана Лаанисте (ранее носил фамилию Рейнсон).

Суд вынесет решение 16 августа. В последний раз Ланисте просил его освободить из тюрьмы в мае прошлого года. Тогда суд отклонил ходатайство.

Согласно обвинению, в конце марта 2014 года в квартире в Таллинне мужчина по имени Юхан Рейнсон толкнул потерпевшего на диван и закрыл ему рот и нос спортивной курткой, а также сдавил шею, в результате чего потерпевший задохнулся. Рейнсон забрал у жертвы не менее 2000 евро и мобильный телефон Samsung.

25 августа 2015 года Харьюский уездный суд признал Рейнсона виновным в непредумышленном убийстве, совершенном в связи с грабежом, и приговорил его к 12 годам, 5 месяцам и 28 дням тюремного заключения, из которых ему предстояло отбыть за решеткой 11 лет.

23 октября того же года Таллиннский окружной суд отменил решение Харьюского уездного суда, установив, что Рейнсон имел желание забрать имущество потерпевшего только после убийства. Окружной суд признал Рейнсона виновным в непредумышленном убийстве и краже и приговорил его в общей сложности к девяти годам тюремного заключения за преступления, которые будут добавлены к приговору, вынесенному приговором 2014 года. В сумме приговор Рейнсону составляет 10 лет 5 месяцев и 28 дней.