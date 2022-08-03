Поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии, делают невозможной санкции Канады, Евросоюза, заявил Газпром в официальном телеграм-канале.
Газпром: доставке в Россию турбины "Северного потока" мешают санкции
Таким образом, отправка агрегата в Россию не может быть выполнена из-за несоответствия текущей ситуации обязательствам Siemens.
"Северный поток" сейчас — основной маршрут поставок российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций, "Газпром" вынужденно снизил прокачку сначала до 40 процентов мощности газопровода, а затем до 20 процентов, отмечает РИА "Новости".
Российская компания 25 июля сообщила, что получила от Siemens документы от властей Канады, где ремонтировали турбину, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании. Решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей.