Профсоюзы: на железной дороге могут сократить 300 человек, с забастовкой учителей пока неясно

– Как вы на мерены выстраивать отношения с новым министром труда, бывшим лидером профсоюзов? Теперь вы оказались по разные стороны баррикад – это будет мешать или помогать?

Яан-Хендрик Тоомель: – Очевидно, что в некоторых аспектах станет сложнее договариваться. Нам бы хотелось, чтобы связь была конструктивной. Это ненормально, когда врач не может быть министром здравоохранения.

Олег Чубаров: – Нападки на нашего бывшего председателя и обвинения его в том, что он лоббист, провоцируют министра на то, чтобы он действовал по-другому и действовал во вред работникам Эстонии.

– Как вы относитесь к идее Петерсона повышать налоги, в частности – на безработицу?

Олег Чубаров: – Будем смотреть и обсуждать.

Наше правительство сидит на Тоомпеа и думает, что внизу все спокойно. На самом деле, не спокойно!

У нас есть масса трудовых договоров, FIE, OÜ, которые ни от чего не застрахованы. Все эти люди не могут рассчитывать и на выплаты из Кассы страхования от безработицы. И по ним кризис может очень больно ударить.

Политика трудовых договоров находится в очень плохом состоянии. И правительство полагает, что проблема сама рассосется. Профсоюзы намерены активизировать свою деятельность в этом направлении.

Кстати, ни председатели советов, ни члены правления не платят налоги в Кассу страхования от безработицы. Спрашивается, почему? Где солидарность, на которой основана вся система?