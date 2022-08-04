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Студия Postimees: готовы ли профсоюзы к действиям в кризис?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: готовы ли профсоюзы к действиям в кризис?
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Кризис в экономике и на рынке труда на фоне рекордной инфляции – новый вызов для профсоюзов. Каковы планы профсоюзного движения после смены лидера? Не случится ли так, что и сами профсоюзы впадут в кризис?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире новый лидер Центрального союза профсоюзов Яан-Хендрик Тоомель и его коллега, председатель профсоюза железнодорожников Олег Чубаров, также претендовавший на пост руководителя Центрального союза профсоюзов Эстонии. Смотрите интервью в 13:00!

  • Что намерены предпринять профсоюзы для зашиты работников от растущего кризиса и космических цен?
  • Состоится ли забастовка учителей?
  • Какие еще отрасли могут выйти на забастовку?
  • Как профсоюзы будут выстраивать отношения с новым министром труда, бывшим профсоюзным лидером Пеэпом Петерсоном?
  • Поддерживают ли профсоюзы идею Петерсона повысить налоги, в частности налог на безработицу?
  • Предприниматели отмечают, что пришла пора серьезно урезать расходы – не приведет ли это к росту безработицы?
  • К чему может привести поляризация рынка труда? Насколько актуальна эта проблема?
  • Есть ли решение у проблемы аэропортов и острой нехватки работников? 
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