Кризис в экономике и на рынке труда на фоне рекордной инфляции – новый вызов для профсоюзов. Каковы планы профсоюзного движения после смены лидера? Не случится ли так, что и сами профсоюзы впадут в кризис?
Студия Postimees: готовы ли профсоюзы к действиям в кризис?
13:00
Студия Postimees: готовы ли профсоюзы к действиям в кризис?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире новый лидер Центрального союза профсоюзов Яан-Хендрик Тоомель и его коллега, председатель профсоюза железнодорожников Олег Чубаров, также претендовавший на пост руководителя Центрального союза профсоюзов Эстонии. Смотрите интервью в 13:00!
- Что намерены предпринять профсоюзы для зашиты работников от растущего кризиса и космических цен?
- Состоится ли забастовка учителей?
- Какие еще отрасли могут выйти на забастовку?
- Как профсоюзы будут выстраивать отношения с новым министром труда, бывшим профсоюзным лидером Пеэпом Петерсоном?
- Поддерживают ли профсоюзы идею Петерсона повысить налоги, в частности налог на безработицу?
- Предприниматели отмечают, что пришла пора серьезно урезать расходы – не приведет ли это к росту безработицы?
- К чему может привести поляризация рынка труда? Насколько актуальна эта проблема?
- Есть ли решение у проблемы аэропортов и острой нехватки работников?
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