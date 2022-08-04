Репортаж ⟩ Протестующие у нарвского танка: «Это святая святых, сюда не надо лезть»

Вчера вечером возле нарвского танка было весьма многолюдно. Вдоль дороги с двух сторон, располагались припаркованные машины, что вызвало некоторые неудобства для движения. Проезжающие машины двигались вереницей, одни машины уезжали и им на смену немедленно приезжали другие. На месте было много людей, прибывших на велосипедах, а кто-то пришел пешком.