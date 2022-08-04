Люди, собравшиеся в среду вечером у памятника «Танк Т-34» в Нарве, призывают не смешивать его с политикой, один протестующий даже сравнил планы правительства перенести монумент с попыткой отрезать каждому горожанину по пальцу. По оценке мэра Нарвы Катри Райк, стихийное собрание является результатом чей-то провокации. Подробнее – в репортаже Алексея Серова.
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Репортаж ⟩ Протестующие у нарвского танка: «Это святая святых, сюда не надо лезть»
Протестующие у нарвского танка: «Это святая святых, сюда не надо лезть»
Вчера вечером возле нарвского танка было весьма многолюдно. Вдоль дороги с двух сторон, располагались припаркованные машины, что вызвало некоторые неудобства для движения. Проезжающие машины двигались вереницей, одни машины уезжали и им на смену немедленно приезжали другие. На месте было много людей, прибывших на велосипедах, а кто-то пришел пешком.
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