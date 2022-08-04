Чт, 4.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

Репортаж ⟩ Протестующие у нарвского танка: «Это святая святых, сюда не надо лезть»

Алексей Серов
Протестующие у нарвского танка: «Это святая святых, сюда не надо лезть»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 2
Собравшиеся у нарвского танка, 3 августа 2022 года.
Собравшиеся у нарвского танка, 3 августа 2022 года. Фото: Алексей Серов

Люди, собравшиеся в среду вечером у памятника «Танк Т-34» в Нарве, призывают не смешивать его с политикой, один протестующий даже сравнил планы правительства перенести монумент с попыткой отрезать каждому горожанину по пальцу. По оценке мэра Нарвы Катри Райк, стихийное собрание является результатом чей-то провокации. Подробнее – в репортаже Алексея Серова.

Вчера вечером возле нарвского танка было весьма многолюдно. Вдоль дороги с двух сторон, располагались припаркованные машины, что вызвало некоторые неудобства для движения. Проезжающие машины двигались вереницей, одни машины уезжали и им на смену немедленно приезжали другие. На месте было много людей, прибывших на велосипедах, а кто-то пришел пешком.

На шоссе было затруднено движение машин.
На шоссе было затруднено движение машин. Фото: Алексей Серов
Ключевые слова
Наверх