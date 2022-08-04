Эстонский гонщик Георг Линнамяэ снялся с ралли в Финляндии

Можно предположить, что проблема в Моргане, потому что из-за полученных на ралли на Сардинии травм британец был вынужден пропустить и этап гонок в Эстонии. На Rally Estonia штурманом Линнамяэ был Крэйг Дрю.

В этом сезоне гонщики серии WRC2 смогут набрать баллы на семи этапах. Поскольку ралли в Финляндии было для Линнамяэ одним из таких, он, ссылаясь на форсмажор, попросил о взможности убрать эту гонку из так называемого списка «ралли для баллов». FIA пошла навстречу и разрешила это.