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Эстонский гонщик Георг Линнамяэ снялся с ралли в Финляндии

rus.postimees.ee
Эстонский гонщик Георг Линнамяэ снялся с ралли в Финляндии
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Георг Линнамяэ, Rally Estonia 2022.
Георг Линнамяэ, Rally Estonia 2022. Фото: IMAGO/Nikos Katikis

На официальной странице Международной автомобильной федерации (FIA) опубликовано, что Линнамяэ пропустит этот этап чемпионата мира из-за медицинских проблем, которые возникли на прошлых гонках. Но из этой информации непонятно, кого точно касаются проблемы со здоровьем: самого Линнамяэ или же его штурмана Джеймса Моргана.

Можно предположить, что проблема в Моргане, потому что из-за полученных на ралли на Сардинии травм британец был вынужден пропустить и этап гонок в Эстонии. На Rally Estonia штурманом Линнамяэ был Крэйг Дрю.

В этом сезоне гонщики серии WRC2 смогут набрать баллы на семи этапах. Поскольку ралли в Финляндии было для Линнамяэ одним из таких, он, ссылаясь на форсмажор, попросил о взможности убрать эту гонку из так называемого списка «ралли для баллов». FIA пошла навстречу и разрешила это.

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