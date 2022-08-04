Энели Ефимова пропустит чемпионат Европы из-за простуды

Во вторник 15-летняя спортсменка вернулась со сборов из Словакии, однако по прибытии в Эстонию выяснилось, что простуда оказалась серьезнее и в ближайшие недели придется сосредоточиться на лечении.

Как отметил главный тренер сборной Эстонии по плаванию Тони Мейль, подгтовка других спорстменов ведется в штатном режиме и от них ожидаются прекрасные выступления.

11 августа на старт чемпионата Европы по плаванию от Эстонии выйдут шестеро спортсменов:

Крегор Зирк (200 м и 400 м вольным стилем, 100 м и 200 м баттерфляем)

Армин Эверт Лелле (100 м на спине, 100 м баттерфляем)

Даниэль Зайцев (50 м и 100 м вольным стилем, 50 м и 100 м баттерфляем, 50 м на спине)

Алекс Ахтиайнен (50 м и 100 м вольным стилем, 50 м и 100 м баттерфляем, 50 м на спине)

Алекса Голд (100 м и 200 м вольным стилем, 100 м и 200 м на спине)

Мария Романюк (50м, 100 м и 200 м брассом, 200 м комплексным)