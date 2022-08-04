Бессмысленно и беспощадно: как в 1994 году в кафе «Таллин» расстреляли полицейского

Задержать преступников по горячим следам не получалось из-за того, что они перемещались только ночью и действовали нелогично. Когда преступников объявили в розыск и их портреты появились на телеэкранах, трое парней и две девушки скрывались в обжитых бездомными подвалах и укромных уголках. Когда в 1994 году спустя пару месяцев поисков их задержали, следователи сказали, что подростки потеряли человеческое лицо. Ни один из них ранее не был судим. Лидер группы Роланд Лацеклис-Бертманис, которому на момент суда было 23 года, был высокого роста, физически сильным, со светлой прядью волос, падающей на лоб, и пронзительным, наглым взглядом. Те, кто принимал участие в суде, описали его как красавца. Его несовершеннолетняя жена Марика* выглядела ребенком, да и 19-летняя соучастница преступлений Таня со своими спутанными светлыми волосами производила впечатление незрелого человека.