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Бессмысленно и беспощадно: как в 1994 году в кафе «Таллин» расстреляли полицейского
Фото: timenote.info, periodika.lv, Shutterstock, TVNET kolāža
rus.tvnet.lv Alise Jesenska
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Бессмысленно и беспощадно: как в 1994 году в кафе «Таллин» расстреляли полицейского
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Когда осенью 1994 года с разницей в неделю в Риге убили двух полицейских, по всей стране начались широкомасштабные поиски преступников. Вскоре были задержаны пятеро молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет, которые три года безнаказанно воровали, грабили и убивали. В историю криминалистики это вошло как дело группы Лацеклиса-Бартманиса. В банде были также две девушки - 17 и 19 лет, рассказывает Русский TVNET.

RUS.TVNET продолжает исследовать старые уголовные дела из Латвийского государственного архива.

Задержать преступников по горячим следам не получалось из-за того, что они перемещались только ночью и действовали нелогично. Когда преступников объявили в розыск и их портреты появились на телеэкранах, трое парней и две девушки скрывались в обжитых бездомными подвалах и укромных уголках. Когда в 1994 году спустя пару месяцев поисков их задержали, следователи сказали, что подростки потеряли человеческое лицо. Ни один из них ранее не был судим. Лидер группы Роланд Лацеклис-Бертманис, которому на момент суда было 23 года, был высокого роста, физически сильным, со светлой прядью волос, падающей на лоб, и пронзительным, наглым взглядом. Те, кто принимал участие в суде, описали его как красавца. Его несовершеннолетняя жена Марика* выглядела ребенком, да и 19-летняя соучастница преступлений Таня со своими спутанными светлыми волосами производила впечатление незрелого человека.

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