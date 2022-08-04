Когда осенью 1994 года с разницей в неделю в Риге убили двух полицейских, по всей стране начались широкомасштабные поиски преступников. Вскоре были задержаны пятеро молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет, которые три года безнаказанно воровали, грабили и убивали. В историю криминалистики это вошло как дело группы Лацеклиса-Бартманиса. В банде были также две девушки - 17 и 19 лет, рассказывает Русский TVNET.
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Бессмысленно и беспощадно: как в 1994 году в кафе «Таллин» расстреляли полицейского
Бессмысленно и беспощадно: как в 1994 году в кафе «Таллин» расстреляли полицейского
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