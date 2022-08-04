Кайя Канепи сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США

В самом начале матча, который продлился два часа 35 минут, эстонка сорвала подачу. В последнем сете гейма у нее был брейк-пойнт, который спортсменке не удалось использовать, и китаянка выиграла первый сет со счетом 6:4. В стартовом сете у Канепи были большие проблемы с процентным соотношением удачных подач.

В восьмом гейме второго сета Канепи все же сумела отразить подачу Чжу, и счет стал 5:3. Однако эстонка не смогла завершить сет, поскольку китаянка отразила две подачи. В следующем сете эстонка снова пробила подачу китаянки.

В последнем сете, который длился час, было пять брейк-пойнтов, Канепи выиграла со счетом 6:4.