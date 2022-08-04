Криштафович: хватит связывать советский танк с русской идентичностью

Отвечу за себя, почему я лично поддерживаю его перенос. В данном случае, как ни странно, но решающую роль играет мое русское происхождение. Мне надоело, что мне навязывают его как символ моей идентичности.

Честно говоря, даже если бы лидеры общественного мнения заявляли бы, что моим символом, как русского в Эстонии, является бутылка водки, было бы не так обидно.

Но как только кто-то начинает из хороших, отмечу сразу, побуждений разглагольствовать о том, что этот танк – основа моей идентичности, у меня рука сама тянется к бульдозеру. А тех, кто это заявляет – появляется желание послать искать мою идентичность маршрутом русского военного корабля.

Особенно сейчас, когда под этими символами военные преступники убивают детей в Украине. Почему вообще меня по факту моего русского происхождения должны ассоциировать с этим танком?!

Я не хочу, чтобы напоминания о том, что русские оккупировали Эстонию, бросались в глаза на каждом шагу, поэтому я последовательно выступаю за удаление всех советских символов из публичного пространства: танков, обелисков со звездами, гербов на стенах и потолочной росписи с красными флагами.

Я гораздо больше среднего эстонца рефлексирую на все это сомнительное художественное наследие, поскольку оно подчеркивает колониальное клеймо. Мое колониальное клеймо.