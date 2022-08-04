Жительница волости Хальяла обратилась в волостную управу из-за того, что дорога, по которой она подъезжала к своему участку, была в плохом состоянии. Спустя некоторое время волость отремонтировала дорогу, но затем закрыла ее с помощью знаков, запрещающих въезд. Началась двухлетняя борьба за свои права, в ходе которой вскрылась некомпетентность одного из чиновников.
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Жительница, боровшаяся с волостью, выявила пробел в образовании чиновника
Жительница, боровшаяся с волостью, выявила пробел в образовании чиновника