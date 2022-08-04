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Жительница, боровшаяся с волостью, выявила пробел в образовании чиновника

Кертту Кирьянен
, Репортер
Жительница, боровшаяся с волостью, выявила пробел в образовании чиновника
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Дорога в непригодном состоянии вынудила человека к двухлетнему спору за свои права, среди прочего выяснилось, что в управлении волостью работает некомпетентный чиновник.
Дорога в непригодном состоянии вынудила человека к двухлетнему спору за свои права, среди прочего выяснилось, что в управлении волостью работает некомпетентный чиновник. Фото: Evelin Sammel/Virumaa Teataja

Жительница волости Хальяла обратилась в волостную управу из-за того, что дорога, по которой она подъезжала к своему участку, была в плохом состоянии. Спустя некоторое время волость отремонтировала дорогу, но затем закрыла ее с помощью знаков, запрещающих въезд. Началась двухлетняя борьба за свои права, в ходе которой вскрылась некомпетентность одного из чиновников.

В сентябре 2020 года жительница Хальялаской волости Кайри (имя изменено и известно редакции - К.К.) написала, что волость должна содержать в порядке Ряннакускую дорогу, расположенную в деревне Кольяку Хальялаской волости, потому что водопропускная труба под дорогой просела. Важно отметить, что в тот момент у власти находилось волостное правительство во главе с Иваром Лиллебергом. Письмо осталось без ответа. В апреле Кайри снова написала, но и на этот раз ей не ответили. В июле 2021 года Кайри обратилась за помощью к юристу, надеясь с его помощью получить ответы на вопросы по поводу содержания дороги. В августе самоуправление направило волостного специалиста по строительству Тийта Йыги, который провел осмотр на месте, и водопропускную трубу отремонтировали. Однако через несколько месяцев дорогу без предупреждения закрыли запрещающими знаками. Семья Кайри не могла даже пользоваться подъездной дорожкой к своему дому. Волостное управление не привлекало их ни к обсуждению этого решения, ни к слушаниям.

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