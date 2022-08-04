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Опрос политиков ⟩ Стоило ли Эстонии запрещать выдачу гражданам РФ видов на жительство и учебных виз?

Ольга Лебедева
Стоило ли Эстонии запрещать выдачу гражданам РФ видов на жительство и учебных виз?
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Паспорт РФ.
Паспорт РФ. Фото: PRESSLAB/shutterstock

Эстония запретила выдачу гражданам Российской Федерации виз и видов на жительство с целью учебы. О том, каких целей это позволит достичь нашей стране, и нужно ли переходить к обсуждению более жесткого сценария, при котором во всем Евросоюзе россиянам перестали бы выдавать шенгенские визы, мы поговорили с ведущими эстонскими политиками.

«Российским гражданам здесь негде учиться»

Лаури Ляэнеметс, председатель СДПЭ, министр внутренних дел

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