Опрос политиков ⟩ Стоило ли Эстонии запрещать выдачу гражданам РФ видов на жительство и учебных виз?

Эстония запретила выдачу гражданам Российской Федерации виз и видов на жительство с целью учебы. О том, каких целей это позволит достичь нашей стране, и нужно ли переходить к обсуждению более жесткого сценария, при котором во всем Евросоюзе россиянам перестали бы выдавать шенгенские визы, мы поговорили с ведущими эстонскими политиками.