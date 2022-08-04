Эстония запретила выдачу гражданам Российской Федерации виз и видов на жительство с целью учебы. О том, каких целей это позволит достичь нашей стране, и нужно ли переходить к обсуждению более жесткого сценария, при котором во всем Евросоюзе россиянам перестали бы выдавать шенгенские визы, мы поговорили с ведущими эстонскими политиками.
Для подписчиков
Опрос политиков ⟩ Стоило ли Эстонии запрещать выдачу гражданам РФ видов на жительство и учебных виз?
Стоило ли Эстонии запрещать выдачу гражданам РФ видов на жительство и учебных виз?
«Российским гражданам здесь негде учиться»
Лаури Ляэнеметс, председатель СДПЭ, министр внутренних дел