Юри Ратаса могут спихнуть с трона

По его словам, иногда смена партнеров по правительству бывает оправдана, но не стоит делать это слишком часто. «Если делать это несколько раз, то дело уже не в твоей партии, а в том, что другие политические силы не видят для себя возможности образовать с тобой (Юри Ратасом. — прим.ред.) коалицию. Его не устраивали EKRE и Отечество, теперь его не устраивала Партия реформ. На самом деле, вся партия понимает, что мы перечеркиваем свое будущее, и это вызывает большую озабоченность», — сказал Тоотс.