Целых шесть лет у Юри Ратаса не было конкурентов на выборах председателя партии. В этом году на выборах руководителей Центристской партии на пост председателя партии выдвинут и другой кандидат.
Юри Ратаса могут спихнуть с трона
На предстоящих выборах руководства Центристской партии на пост председателя партии кроме Юри Ратаса баллотируется лидер партийной ячейки по Тартускому округу Яан Тоотс. По его собственным словам, он решил баллотироваться на пост председателя партии, поскольку у партии в последние дела идут неважно. В интервью газете Postimees Тоотс сказал, что в партия нуждается в изменениях. И для того, чтобы их можно было провести, он сейчас ездит по Эстонии и убеждает сопартийцев в регионах проголосовать за него.
Более шести лет на выборах руководства Центристской партии не было другого кандидата, кроме Юри Ратаса. Теперь Яан Тоотс тоже претендует на пост председателя. Многие задаются вопросом, не является ли кандидатура Тоотса формальной, выдвинутой лишь для видимости конкуренции на выборах, ведь свергнуть многолетнего председателя партии невозможно. «Я вполне серьезно баллотируюсь на пост председателя, - сказал Тоотс. - Я в жизни ничего не делал просто ради забавы».
Чтобы получить необходимые голоса, Тоотс последние две недели колесит по Эстонии, чтобы заручиться поддержкой регионов и победить Ратаса на выборах руководства. Он полагает, что голоса в партии сейчас разделились поровну. По словам лидера Тартуского округа Центральной партии, дела у партии идут не очень хорошо: «За полтора года мы дважды уходили из правительства, и это произошло по решению очень небольшой группы людей. Все это вызвало внутренний разлад в партии», — подытожил Тоотс и добавил, что несогласных с такой ситуацией много.
По его словам, иногда смена партнеров по правительству бывает оправдана, но не стоит делать это слишком часто. «Если делать это несколько раз, то дело уже не в твоей партии, а в том, что другие политические силы не видят для себя возможности образовать с тобой (Юри Ратасом. — прим.ред.) коалицию. Его не устраивали EKRE и Отечество, теперь его не устраивала Партия реформ. На самом деле, вся партия понимает, что мы перечеркиваем свое будущее, и это вызывает большую озабоченность», — сказал Тоотс.
Он также считает, что на выборах в Рийгикогу партия может получить максимум 25 мест в парламенте: «Эти выборы будут для нас очень тяжелыми, очень. В первую очередь, негативно скажутся события, случившиеся за последние полтора года. Мы больше не в коалиции, чтобы выполнять обещания, данные нашим избирателям. Это был удар. Ну и финансовое положение партии, конечно, очень безрадостное, а без денег выборы не проведешь, это очевидно».
Девятнадцатый съезд Эстонской центральной партии и выборы руководства состоятся 13 августа в тартуском Доме театра «Ванемуйне», то есть на «домашнем поле» Яана Тоотса.
Что хочет изменить Яан Тоотс в Центристской партии?
- Увеличить власть совета и правления партии при принятии критически важных решений. По его мнению, все нужно обсуждать с правлением. Нельзя допускать, чтобы узкий круг лиц принимал решения о том, куда движется партия.
- Создать партийную газету и радиопередачу, чтобы больше сообщать свое видение избирателям. В качестве примера Тоотс приводит EKRE, активно использующую собственные медиаканалы.
- Активизировать деятельность партии в сельской местности и наращивать участие в партии молодежи.
Председатель Центристской партии Юри Ратас заверил наше издание, что очень серьезно относится к внутренним выборам и признает своим конкурентом Яана Тоотса. Ратас не боится раскола в партии, даже если кандидаты наберут равное количество голосов. Он убежден, что партия под его руководством добилась больших успехов: «У меня было большое желание сохранить партию, сохранить единство, единую идеологическую линию. Например, мы все считаем важным дополнительное финансирование здравоохранения, повышение пенсий, региональную политику», — сказал Ратас.
Тоотс упрекнул Юри Ратаса в том, что он дважды слишком легко отказывался от сотрудничества со своими партнерами по коалиции, а во второй раз вообще был исключен из коалиции. На это Ратас парировал: «Я слышал, что мой конкурент пошел по пути очернения. И внутри партии, и за ее пределами. Хотя я не считаю это честной конкуренцией, но уверен, что Яан Тоотс сможет свой почерк изменить в сравнении с теми временами, когда он был кандидатом Народного союза».
По словам Ратаса, в недавнем конфликте в правительстве центристы «встали на защиту детей», и теперь именно благодаря инициативе Центристской партии дети получат поддержку. Комментируя обещание Тоотса предоставить больше полномочий правлению и совету партии, Ратас сказал, что Тоотс в партии недавно и, вероятно, не знаком с правилами: «Наш устав предусматривает, что совет является высшим органом власти в межсъездовый период, а правление собирается постоянно. В каком направлении он хочет поднять власть, мне непонятно».