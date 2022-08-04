Эксперты: как как защитить себя от неожиданных проблем при найме жилья

Заключение договора найма

Договоры найма обычно заключаются в форме срочных или бессрочных договоров. Юрист и руководитель юридического отдела Rendin Лиа Сихт советует использовать бессрочный договор, так как он обеспечит для обеих сторон большую гибкость и безопасность. «Если бессрочный договор можно расторгнуть в одностороннем порядке с трехмесячным сроком предварительного уведомления, или же раньше, по взаимной договоренности сторон, то действие срочного договора прекращается в указанный в договоре день, о котором договорились стороны, и расторгнуть такой договор досрочно в одностороннем порядке нельзя», – объяснила Сихт.

Перед подписанием договора найма очень важно его внимательно перечитать. «Если какой-либо момент в договоре вам непонятен, то его всегда стоит уточнить, так как никаких глупых вопросов в такой ситуации не существует», – добавил Уйбомяэ.

Важно надлежащим образом письменно зафиксировать все связанные с арендой действия. Это касается как самого договора и акта приема-передачи, так и платежных данных. Одной из самых распространенных ошибок при заключении договора является некорректное оформление акта приема-передачи. «Зачастую при вселении арендатор вместе с собственником не описывают находящиеся в жилье предметы достаточно подробно, или же не делают фотографии интерьеров, мебели и техники, что в дальнейшем способно привести к множеству недопониманий», – объяснила Сихт.

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