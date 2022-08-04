Одинец: нынешний кризис в Ида-Вирумаа вызван некомпетентной политикой предыдущих правительств

Правление социал-демократов Ида-Вирумаа подчеркнуло, что в ситуации, когда в регионе самый высокий процент безработицы по Эстонии, самый высокий уровень работников с минимальной заработной платой, и приближается кризис отопительного сезона, конфликт вокруг памятника в Нарве усиливает последствия ошибок и несделанной работы предыдущих правительств.

«Размещение памятников оккупации в музеях было принято еще предыдущим правительством, но это решение никоим образом не решает социально-экономических проблем Ида-Вирумаа», - сказал лидер СДПЭ в Ида-Вирумаа и генеральный секретарь партии Эдуард Одинец.

«Государство должно уже в ближайшее время заняться вопросами, которые влияют на благополучие, чувство уверенности и качество жизни жителей Ида-Вирумаа в положительном направлении. Для этого должны быть решены проблемы, связанные с безработицей, доходами, энергетическим кризисом, изучением государственного языка, здравоохранением и образованием», - подчеркнул Одинец.

«Как в языковой политике, так и в политике гражданства и интеграции все еще преобладает ситуация, когда места на бесплатные языковые курсы заполняются за 15 минут, вследствие чего мотивация прилагать усилия для получения эстонского гражданства остается низкой, а государство до сих пор слепо надеется, что поддержка правительству со стороны населения разовьется сама собой. Уже только пробелы в интеграционной политике – это проблема центральной важности, решение которой должно стать четко озвученным приоритетом всех партий уже в ближайшие недели», - отметил Одинец.

«Поэтому позиция министра внутренних дел о том, что Нарве и региону в целом нужно предложить позитивную повестку дня и работать над обеспечением лучшего качества жизни, уместна. Сильное государство начинается со сплоченного общества, но до сих пор усилия центрального правительства были в лучшем случае ограниченными, в основном только мнимыми и декларативными. Например, обеспечение чувства уверенности местным жителям является критическим вопросом выживания в условиях сегодняшней инфляции и предстоящего сложного отопительного сезона. Доступ к качественной медицинской помощи – это обязательное условие, которое будет определять развитие всего региона на десятилетия», - добавил Одинец.