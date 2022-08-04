Танк T-34 благодаря советско-российскому кинематографу стал одним из символов советских побед над Германией. Суровый вид, узнаваемость форм. Многие русскоязычные жители Эстонии не одобряют идею переноса танкового монумента с пьедестала на шоссе близ Нарвы, хотя смена оптики помогла бы им изменить свое мнение.
От редакции ⟩ Танк расчеловечивает, жертвы войны заслуживают уважения
Чего не хватает в заявлениях представителей нарвской общественности, так это готовности взглянуть на вопрос с точки зрения эстонцев. Слышны только основательные разъяснения, почему танк важен как память о войне и освобождении от фашизма. Но не стоит забывать, что в результате в Эстонии воцарился советский тоталитаризм.
При этом некоторые эстонцы почему-то готовы воспринять танк не только как символ оккупационного режима, заслуживающий немедленного сноса. Среди них даже директор Музея оккупации и свободы Карен Ягодин, которая сказала Rus.Postimees, что многие советские памятники уже утратили изначальное значение. Впрочем, большая часть общества настроена иначе.
Когда речь идет о боли целых поколений одного маленького народа, каждый памятник, связанный с этой болью, становится личным делом. От этого нельзя просто отмахнуться, если речь идет о народе, сохранившем родной язык, самосознание и культуру вопреки всем испытаниям, которые ему пришлось пережить.
Эстонцы просто знают, что за танками в 1944 году по Эстонии следовали сотрудники НКВД, которые без суда арестовывали, депортировали и расстреливали невиновных.
Как можно защищать танк на фоне уничтожения эстонского государства и депортации из Эстонии в 1949 году более 20 000 жителей, когда не щадили стариков и детей? Среди последних оказалась и шестимесячная мать нынешнего премьер-министра Эстонии. Кто из защитников танка попытается, не опираясь на известные догмы о победе, убедительно обосновать эти действия и внятно объяснить это простому эстонцу?
Историки рассказывают, что вдоль западного побережья осенью 1944 года на деревьях висело множество удавившихся – они не смогли бежать, как это удалось более чем 80 000 их согражданам. Они предпочли смерть «освобождению». И далеко не все они были коллаборационистами.
Война в Украине обострила восприятие памятников. Путинская Россия подчеркивает, что продолжает политику Советского государства, использует его формулировки и символы. Поэтому сегодня нарвский танк предстает в новом свете. Похоже, единственный компромисс – это перенос памятника в музей. Кстати, намеки главы МВД Лаури Ляэнеметса и мэра Нарвы Райк на бюджетные вливания в случае мирного переноса танка, уже вызвали этически заряженные вопросы. Было бы интересно, что об этом думают нарвитяне.
Память о войне, закованная в серо-зеленую броню, не выглядит по-человечески. Танк остается оружием, которое призвано убивать людей. Жертвы войны заслуживают более уважительного отношения, чем торжественные шествия под гусеницами. Возможно, нам нужен нейтральный мемориал жертвам войны на территории Эстонии.
Кто помнит сердцем, а не сталью, тот помнит по-настоящему.