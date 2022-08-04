От редакции ⟩ Танк расчеловечивает, жертвы войны заслуживают уважения

Чего не хватает в заявлениях представителей нарвской общественности, так это готовности взглянуть на вопрос с точки зрения эстонцев. Слышны только основательные разъяснения, почему танк важен как память о войне и освобождении от фашизма. Но не стоит забывать, что в результате в Эстонии воцарился советский тоталитаризм.

При этом некоторые эстонцы почему-то готовы воспринять танк не только как символ оккупационного режима, заслуживающий немедленного сноса. Среди них даже директор Музея оккупации и свободы Карен Ягодин, которая сказала Rus.Postimees, что многие советские памятники уже утратили изначальное значение. Впрочем, большая часть общества настроена иначе.

Когда речь идет о боли целых поколений одного маленького народа, каждый памятник, связанный с этой болью, становится личным делом. От этого нельзя просто отмахнуться, если речь идет о народе, сохранившем родной язык, самосознание и культуру вопреки всем испытаниям, которые ему пришлось пережить.

Эстонцы просто знают, что за танками в 1944 году по Эстонии следовали сотрудники НКВД, которые без суда арестовывали, депортировали и расстреливали невиновных.