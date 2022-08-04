IKEA открывает магазин в Таллинне 25 августа

«Сегодня мы начинаем считать дни до открытия первого магазина IKEA в Эстонии. Магазин предлагает полный спектр услуг: вдохновляющий выставочный зал, около 9000 предметов мебели, услуги по планированию и дизайну интерьера, а также детская развлекательная зона. Открытие магазина IKEA сделает недорогие решения по обустройству дома еще более доступными для жителей Эстонии», — сказал Иан Стрикланд, руководитель розничных продаж IKEA Балтия.

Таллиннский магазин IKEA предлагает идеи для обновления домашней обстановки, а также предметы интерьера и услуги по планированию и меблировке, и в то же время это место, где можно провести время с семьей. В шведском ресторане IKEA можно позавтракать, пообедать и поужинать, а для детей предусмотрены различные игровые площадки.

«Создавая таллиннский магазин IKEA, мы учли наши обширные знания о домашнем быте и потребности жителей Эстонии. Чтобы выяснить последнее, мы провели ряд исследований и опросов. Поэтому мы верим, что посетители IKEA найдут в магазине вдохновение, практичные решения и доступные предметы интерьера, которые сделают их домашнюю жизнь намного лучше», — сказал Стрикланд.

В магазине IKEA вы найдете уникальные решения для всего Балтийского региона. Например, стеклянный дом, где продаются растения, уличная и сезонная мебель, а также кассы самообслуживания.