Шведская мебельная компания IKEA откроет свой первый магазин в Эстонии 25 августа. Магазин площадью 30 000 м2 расположен в Курна, недалеко от Таллинна, и предлагает около 9 000 предметов интерьера и аксессуаров, которые можно приобрести сразу. Кроме того, в Курна откроется шведский ресторан на 400 мест, где можно будет позавтракать, пообедать и поужинать, а также попробовать всемирно известные фрикадельки.
IKEA открывает магазин в Таллинне 25 августа
«Сегодня мы начинаем считать дни до открытия первого магазина IKEA в Эстонии. Магазин предлагает полный спектр услуг: вдохновляющий выставочный зал, около 9000 предметов мебели, услуги по планированию и дизайну интерьера, а также детская развлекательная зона. Открытие магазина IKEA сделает недорогие решения по обустройству дома еще более доступными для жителей Эстонии», — сказал Иан Стрикланд, руководитель розничных продаж IKEA Балтия.
Таллиннский магазин IKEA предлагает идеи для обновления домашней обстановки, а также предметы интерьера и услуги по планированию и меблировке, и в то же время это место, где можно провести время с семьей. В шведском ресторане IKEA можно позавтракать, пообедать и поужинать, а для детей предусмотрены различные игровые площадки.
«Создавая таллиннский магазин IKEA, мы учли наши обширные знания о домашнем быте и потребности жителей Эстонии. Чтобы выяснить последнее, мы провели ряд исследований и опросов. Поэтому мы верим, что посетители IKEA найдут в магазине вдохновение, практичные решения и доступные предметы интерьера, которые сделают их домашнюю жизнь намного лучше», — сказал Стрикланд.
В магазине IKEA вы найдете уникальные решения для всего Балтийского региона. Например, стеклянный дом, где продаются растения, уличная и сезонная мебель, а также кассы самообслуживания.
Магазин IKEA будет открыт с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Пункт заказа и доставки в Таллинне на Петербургском шоссе будет работать и после открытия магазина в Курна.