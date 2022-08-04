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Жесткие требования со стороны города застопорили строительство магазина Grossi

rus.postimees.ee
Жесткие требования со стороны города застопорили строительство магазина Grossi
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Grossi toidupood Pärnus jääb praegu vaid plaaniks.
Grossi toidupood Pärnus jääb praegu vaid plaaniks. Фото: OG Elektra

Продуктовый магазин Grossi не появится в ближайшее время в Пярну, поскольку городские власти требуют от владельца магазина построить новую улицу, а застройщик считает это нецелесообразным.

Исполнительный директор OG Elektra Райго Мыльдер сообщил Pärnu Postimees, что строительство магазина на улице Метса в Пярну в настоящее время приостановлено, поскольку городская управа Пярну поставила слишком строгие условия проектирования.

Например, в письме отдела планирования Пярнуской городской управы говорится, что доступ к продуктовому магазину с улицы Метса должен быть отражен в проекте строительства, потому что в настоящее время это промежуточная улица между многоквартирными домами, которая не застроена должным образом: пешеходной дорожки нет, проезжая часть широкая, без бордюров. Поскольку открытие продуктового магазина значительно увеличит интенсивность движения в этом районе, компания должна построить большую парковку и обеспечить доступ для грузовиков, обслуживающих магазин.

По словам советника по связям с общественностью Пярнуской горуправы Теэта Роосаара, в феврале OG Elektra подала заявку на получение разрешения на строительство вместе со строительным проектом. «В ней был предусмотрен только один ряд для парковки автомобилей перед магазином», – привел он пример и добавил, что заявка была возвращена с несколькими пометками.

По словам Роосаара, с тех пор царила тишина. «Если застройщик с чем-то не согласен, он обычно объявляет об этом до принятия проекта или после возвращения заявки хочет встретиться с горуправой, чтобы обсудить различные детали и внести свои предложения», – сказал он.

По словам Мыльдера, требовать от частной компании проектирования и строительства целой улицы неразумно, поскольку речь идет о реконструкции здания, а не о новой застройке. Он сообщил, что на улице Метса уже ведется торговля, имея в виду алкогольный магазин по соседству.

По словам директора OG Elektra, учитывая размеры здания, здесь можно построить небольшой магазин, а не большой торговый центр, поскольку площадь магазина составит около 1200 квадратных метров, из которых торговый зал – около 850.

«Мы не видим, чтобы здесь возникла непомерная транспортная нагрузка, особенно если учесть, что вокруг одни многоквартирные дома», – сказал он.

По словам Мыльдера, реконструкция здания и строительство улицы несопоставимы, и недопустимо, чтобы такое бремя возлагалось на частную компанию. «С нашим проектом не добавится ни одного парковочного места, ничего не изменится с внешней стороны здания, кроме благоустройства», – сказал он.

По словам Мыльдера, теперь они глубоко сожалеют о сделанных ими инвестициях в Пярну, так как не могли предвидеть, что попадут в такую ​​ситуацию. «Мы чувствуем, что город с позиции силы тормозит развитие», – сказал он, но подчеркнул, что, несмотря на это, у них еще есть возможности для строительства.

Поэтому время открытия магазина зависит от того, будет ли и когда будет достигнуто соглашение с городом.

Помимо магазина в Пярну компания планирует открыть продуктовый магазин Grossi в Килинги-Нымме. По словам исполнительного директора OG Elektra, разрешение на строительство магазина на руках имеется, но строительство в настоящее время обходится неоправданно дорого. «Мы видим, что цены на строительство уже начинают нормализоваться», – отметил Мыльдер. Он добавил, что осенью будет организован новый раунд строительных закупок, и что в среднем на строительство такого магазина уходит от шести до восьми месяцев.

Торговая сеть Grossi пока представлена ​​в Пярнуском уезде двумя магазинами – в Пярну-Яагупи и Вяндра.

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