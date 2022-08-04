Жесткие требования со стороны города застопорили строительство магазина Grossi

Исполнительный директор OG Elektra Райго Мыльдер сообщил Pärnu Postimees, что строительство магазина на улице Метса в Пярну в настоящее время приостановлено, поскольку городская управа Пярну поставила слишком строгие условия проектирования.

Например, в письме отдела планирования Пярнуской городской управы говорится, что доступ к продуктовому магазину с улицы Метса должен быть отражен в проекте строительства, потому что в настоящее время это промежуточная улица между многоквартирными домами, которая не застроена должным образом: пешеходной дорожки нет, проезжая часть широкая, без бордюров. Поскольку открытие продуктового магазина значительно увеличит интенсивность движения в этом районе, компания должна построить большую парковку и обеспечить доступ для грузовиков, обслуживающих магазин.

По словам советника по связям с общественностью Пярнуской горуправы Теэта Роосаара, в феврале OG Elektra подала заявку на получение разрешения на строительство вместе со строительным проектом. «В ней был предусмотрен только один ряд для парковки автомобилей перед магазином», – привел он пример и добавил, что заявка была возвращена с несколькими пометками.

По словам Роосаара, с тех пор царила тишина. «Если застройщик с чем-то не согласен, он обычно объявляет об этом до принятия проекта или после возвращения заявки хочет встретиться с горуправой, чтобы обсудить различные детали и внести свои предложения», – сказал он.