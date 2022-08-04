Полиции нужна помощь: из похода не вернулась 24-летняя женщина

Пропавшая Кадри-Анн. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Вчера в полицию сообщили, что из похода по Алатскиви не вернулась в свой дом на улице Уюла, а также не появлялась по месту жительства родственников 24-летняя Кадри-Анн. Ее искали как родственники, так и полицейские, которые вчера и сегодня утром осмотрели в Алатскиви различные улицы и учреждения. Молодую женщину также искали в окрестностях озера Алатскиви и на походных тропах. К сожалению, пока безрезультатно. Портрет пропавшей передан местному сообществу, которое попросили, заметив Кадри-Анн, незамедлительно сообщить об этом в полицию.

Телефона у девушки нет. Приметы пропавшей: рост 175 см, худощавое телосложение, длинные рыжеватые волосы, носит очки. Последний раз она была одета в зеленую куртку, под которой была светло-серая блузка. Также на ней были черные рейтузы и светло-коричневые сапоги. По словам близких, у Кадри-Анн есть расстройство речи.

Пропавшая может находиться как в Тарту, так и в Алатскиви, но не исключено, что, используя бесплатные автобусные линии, она отправилась и другие регионы.