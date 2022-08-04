Такой торжественный момент, как начало учебного года, может вылиться в большие расходы. Чтобы справиться с тратами, планируйте покупки заранее, выделите посильный бюджет и подумайте, какие расходы можно отложить на потом. Специалисты банка Citadele считают, что начало учебного года должно приносить радость, а не чрезмерные расходы, и предлагают ряд практических советов.
Практические советы о том, как сэкономить в начале учебного года
Составляйте списки покупок
Один из способов снизить стоимость сентябрьской корзины – составлять списки покупок. и следовать им, покупая только те товары, которые вы изначально внесли в список. Этот метод позволяет воздержаться от спонтанных эмоциональных покупок, на которые приходится весомая часть расходов в супермаркете. Исследования подтверждают, что товары, которые потребитель изначально не планировал покупать, в супермаркете составляют до четверти стоимости корзины. Не тратьте слишком много на хозяйственные товары и следите за недельными скидками.
Заказывайте товары с доставкой
По возможности пользуйтесь услугой доставки, это позволяет избежать магазинной суеты и длинных очередей в кассу. Для многих потребителей эта услуга имеет дополнительную ценность, давая возможность сберечь время. Заказ продуктов на дом позволяет вам продумать, насколько необходим каждый товар, который вы кладете в корзину интернет-магазина. Доставка стала настолько популярной, что некоторые компании вынуждены продлить время оживания для клиента. При этом стоит помнить, что крупные торговые сети предлагают возможность получить заказанные в интернет-магазине товар и вне физического магазина.
Ходите в привычный магазин возле дома, передвигаясь только по нужным рядам
Перед этим продумайте, что вам нужно купить и где эти товары расположены в магазине. Составляйте список покупок в том порядке, в котором эти товары расположены в магазине, начиная от входа. Просматривать каждый ряд товаров в каждом магазине совершенно необязательно. Исключив полки, на которых вам ничего не нужно, вы сокращаете незапланированные покупки и, следовательно, стоимость повседневной корзины.
Пользуйтесь кассами самообслуживания
Чтобы избежать эмоциональных покупок, платите в кассах самообслуживания. Сканируя товары в своей корзине, вы можете еще раз подумать, насколько они нужны, и от чего-то отказаться. Кроме того, вы видите стоимость корзины и можете отрегулировать ее в соответствии с выделенным бюджетом.
Сравните стоимость готового блюда и его ингредиентов
Если вы хотите сэкономить, стоит подсчитать, что выгоднее купить – готовое блюдо или его ингредиенты для его приготовления. Выделите минутку и сравните цены в пересчете на килограмм. Скорее всего, ингредиенты будут стоить меньше или те же деньги, добавятся только затраты времени. А в целом покупать свежие продукты и готовить самостоятельно дешевле, чем платить за готовые блюда или полуфабрикаты. И тем не менее, иногда выгоднее купить готовые к употреблению блюда со скидкой по акции.
В супермаркете обходите стороной полки с бытовыми товарами
Так удобно покупать все в одном магазине, а в преддверии торжества праздничные товары буквально сами прыгают в корзину. Сделайте одолжение своему кошельку, покупайте праздничные товары в специализированных магазинах, где ассортимент шире, а цены значительно более доступны.
Учите детей обращаться с деньгами
Ребенку, впервые идущему в школу, нужно прививать самостоятельность, а значит, научить понимать ценность денег. Например, выделите ему еженедельную сумму на карманные расходы. Лучше всего поначалу выдавать их наличными, тогда ребенок будет конкретно видеть, сколько у него денег и как они тратятся. Со временем откройте для ребенка расчетный счет и научите пользоваться банковской картой, помнить PIN-код и совершать денежные операции.
Пользуйтесь программами лояльности
Карты клиента и ваучеры – простой и полезный способ экономии денег. Многие розничные сети предлагают мобильные карты лояльности, которые учитывают персональные предложения. Мобильные купоны позволяют получать различные скидки и персональные предложения. Если вы являетесь клиентом банка Citadele, проверьте: возможно, у вас накопились баллы X REWARDS, которые можно обменять на подарочную карту магазина.