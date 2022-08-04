Практические советы о том, как сэкономить в начале учебного года

Пользуйтесь кассами самообслуживания

Чтобы избежать эмоциональных покупок, платите в кассах самообслуживания. Сканируя товары в своей корзине, вы можете еще раз подумать, насколько они нужны, и от чего-то отказаться. Кроме того, вы видите стоимость корзины и можете отрегулировать ее в соответствии с выделенным бюджетом.

Сравните стоимость готового блюда и его ингредиентов

Если вы хотите сэкономить, стоит подсчитать, что выгоднее купить – готовое блюдо или его ингредиенты для его приготовления. Выделите минутку и сравните цены в пересчете на килограмм. Скорее всего, ингредиенты будут стоить меньше или те же деньги, добавятся только затраты времени. А в целом покупать свежие продукты и готовить самостоятельно дешевле, чем платить за готовые блюда или полуфабрикаты. И тем не менее, иногда выгоднее купить готовые к употреблению блюда со скидкой по акции.

В супермаркете обходите стороной полки с бытовыми товарами

Так удобно покупать все в одном магазине, а в преддверии торжества праздничные товары буквально сами прыгают в корзину. Сделайте одолжение своему кошельку, покупайте праздничные товары в специализированных магазинах, где ассортимент шире, а цены значительно более доступны.

Учите детей обращаться с деньгами

Ребенку, впервые идущему в школу, нужно прививать самостоятельность, а значит, научить понимать ценность денег. Например, выделите ему еженедельную сумму на карманные расходы. Лучше всего поначалу выдавать их наличными, тогда ребенок будет конкретно видеть, сколько у него денег и как они тратятся. Со временем откройте для ребенка расчетный счет и научите пользоваться банковской картой, помнить PIN-код и совершать денежные операции.

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