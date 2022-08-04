Второй этап проекта ⟩ В поселке Лоо построят три новых многоквартирных дома

В ходе II этапа строительства в жилом комплексе Kastani Kodud будет построено 120 квартир. Работы начнутся в августе 2022 года и будут завершены к осени 2023 года.

По адресам Кастани-теэ 6, 8 и 10 в поселке Лоо, в волости Йыэляхтме в Харьюмаа будет построено три четырехэтажных современных многоквартирных дома с лифтами на 40 квартир каждый, причем парковочное место включено в стоимость квартиры. В каждом доме имеются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с водяным отоплением пола. Весь жилой комплекс Kastani Kodud спроектировало архитектурное бюро Korrus.

Фото: Kastani Kodud OÜ

«Люди очень хорошо приняли наш жилой комплекс, на сегодняшний день уже проданы все 80 квартир первого этапа. Люди хвалят планировки квартир и естественно видят потенциал в месте расположения – близость центра Таллинна, маленький населенный пункт, много зелени», – сказал член правления Kastanikodud OÜ Реймо Ноок.

Для удобства жителей нового жилого комплекса на 280 квартир к концу 2022 года по заказу застройщика рядом с Kastani Kodud будет построен и новый перекресток с круговым движением.

«На первом этапе запускаемого осенью в эксплуатацию жилого комплекса наше сотрудничество со строительной фирмой NOBE было очень хорошим, в связи с чем строительство II этапа мы также доверяем им. Мы также продолжим сотрудничество с банком LHV, который будет финансировать и II этап», – отметил Реймо Норк.

«В нынешнее сложное для строительного сектора время мы рады заключить столь масштабный договор с застройщиком Kastanikodud OÜ, что является явным признанием предыдущего вклада инженеров NOBE в строительство первых домов жилого комплекса. Kastanikodud не строит в Лоо просто одиночные жилые дома, а сооружает всю инфраструктуру и окружающее озеленение, в результате чего тут появится жилая среда с великолепным сообщением со столицей и с разумным ценовым уровнем. Опыт NOBE обеспечивает грамотные строительные решения и долговременное качество», – сказал председатель правления NOBE Майт Рыымусаар.