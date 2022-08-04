Предприятие по развитию недвижимости Kastanikodud OÜ и строительное предприятие NOBE (Nordecon Betoon OÜ) заключили договор на строительство в поселке Лоо трех многоквартирных домов.
Второй этап проекта ⟩ В поселке Лоо построят три новых многоквартирных дома
В ходе II этапа строительства в жилом комплексе Kastani Kodud будет построено 120 квартир. Работы начнутся в августе 2022 года и будут завершены к осени 2023 года.
По адресам Кастани-теэ 6, 8 и 10 в поселке Лоо, в волости Йыэляхтме в Харьюмаа будет построено три четырехэтажных современных многоквартирных дома с лифтами на 40 квартир каждый, причем парковочное место включено в стоимость квартиры. В каждом доме имеются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с водяным отоплением пола. Весь жилой комплекс Kastani Kodud спроектировало архитектурное бюро Korrus.
«Люди очень хорошо приняли наш жилой комплекс, на сегодняшний день уже проданы все 80 квартир первого этапа. Люди хвалят планировки квартир и естественно видят потенциал в месте расположения – близость центра Таллинна, маленький населенный пункт, много зелени», – сказал член правления Kastanikodud OÜ Реймо Ноок.
Для удобства жителей нового жилого комплекса на 280 квартир к концу 2022 года по заказу застройщика рядом с Kastani Kodud будет построен и новый перекресток с круговым движением.
«На первом этапе запускаемого осенью в эксплуатацию жилого комплекса наше сотрудничество со строительной фирмой NOBE было очень хорошим, в связи с чем строительство II этапа мы также доверяем им. Мы также продолжим сотрудничество с банком LHV, который будет финансировать и II этап», – отметил Реймо Норк.
«В нынешнее сложное для строительного сектора время мы рады заключить столь масштабный договор с застройщиком Kastanikodud OÜ, что является явным признанием предыдущего вклада инженеров NOBE в строительство первых домов жилого комплекса. Kastanikodud не строит в Лоо просто одиночные жилые дома, а сооружает всю инфраструктуру и окружающее озеленение, в результате чего тут появится жилая среда с великолепным сообщением со столицей и с разумным ценовым уровнем. Опыт NOBE обеспечивает грамотные строительные решения и долговременное качество», – сказал председатель правления NOBE Майт Рыымусаар.
Целостный девелоперский проект Kastani Kodud включает в себя строительство в поселке Лоо семи современных жилых домов на 280 квартир.