Две фракции горсобрания Нарвы призывают публично обсудить тему танка

«Понимая большую социальную и общественную значимость памятника "Танк Т-34" для подавляющего большинства нарвитян, и осознавая разный смысл, который вкладывается в историю создания данного памятника, предлагаем организовать рабочую встречу между представителями государства, в чью компетенцию входит определение дальнейшей судьбы памятника "Танк" и города Нарва, в лице мэра и депутатов Нарвского городского собрания», - отмечается в предложении депутатов.