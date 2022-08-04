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Две фракции горсобрания Нарвы призывают публично обсудить тему танка

BNS
Две фракции горсобрания Нарвы призывают публично обсудить тему танка
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Нарва. Эстонско-российский погранпункт.
Нарва. Эстонско-российский погранпункт. Фото: Konstantin Sednev

Представители оппозиционных фракций Нарвского городского собрания Narva Heaks и Kesk выступили с открытым предложением организовать 25 августа рабочую встречу с участием всех заинтересованных лиц, чтобы принять общее решение о дальнейшей судьбе советского памятника-танка. Об этом сообщил портал новостей вещания.

«Понимая большую социальную и общественную значимость памятника "Танк Т-34" для подавляющего большинства нарвитян, и осознавая разный смысл, который вкладывается в историю создания данного памятника, предлагаем организовать рабочую встречу между представителями государства, в чью компетенцию входит определение дальнейшей судьбы памятника "Танк" и города Нарва, в лице мэра и депутатов Нарвского городского собрания», - отмечается в предложении депутатов.

«К этой встрече предлагаем привлечь представителей общественных организаций и прочих заинтересованных лиц. Результатом совместной встречи видим принятие общего решения о дальнейшей судьбе памятника "Танк", которое будет учитывать мнение всех участвующих сторон», - подчеркивается в заявлении.

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