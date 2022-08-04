На дистанцию IRONMAN выйдет более 2500 человек

В полной дистанции примет участие 1130 спортсменов, 25 команд из 63 стран. Больше всего участников из Великобритании, Эстонии и Финляндии. В дистанции 70.3 примет участие 1427 участников, 88 команд из 47 стран. Больше всего спортсменов из Эстонии, на втором месте Великобритания. Самому старшему участнику 71 год. Ironman Tallinn 70.3 является также этапом чемпионата Эстонии по триатлону.

«У соревнований IRONMAN всегда очень важное место занимают эмоции, которые получают участники. Один из наших принципов заключается в том, что на финише каждый должен получить такие же позитивные переживания, как и победитель, потому что каждый, кто пересекает финишную черту, уже победил. Каждый год мы стараемся сделать финиш еще более эффектным и мощным. В этом году мы обустроили всю зону финиша внутри Летной гавани, и это сделает завершение гонки уникальной», - сказал Айн-Алар Юхансон, главный организатор эстонских соревнований серии IRONMAN.