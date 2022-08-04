На соревнования по триатлону Ironman Tallinn (6 августа) и Ironman 70.3 Tallinn зарегистрировалось 2600 человек. В числе прочих себя на прочность проверят лучшие триатлеты Эстонии, а также многие другие известные личности, например, Неле-Лийз Вайксоо, Андрес Пуусепп, Луиза Рыйвас, Мярт Аванди, Калев Круус и Роберт Китт.
На дистанцию IRONMAN выйдет более 2500 человек
В полной дистанции примет участие 1130 спортсменов, 25 команд из 63 стран. Больше всего участников из Великобритании, Эстонии и Финляндии. В дистанции 70.3 примет участие 1427 участников, 88 команд из 47 стран. Больше всего спортсменов из Эстонии, на втором месте Великобритания. Самому старшему участнику 71 год. Ironman Tallinn 70.3 является также этапом чемпионата Эстонии по триатлону.
«У соревнований IRONMAN всегда очень важное место занимают эмоции, которые получают участники. Один из наших принципов заключается в том, что на финише каждый должен получить такие же позитивные переживания, как и победитель, потому что каждый, кто пересекает финишную черту, уже победил. Каждый год мы стараемся сделать финиш еще более эффектным и мощным. В этом году мы обустроили всю зону финиша внутри Летной гавани, и это сделает завершение гонки уникальной», - сказал Айн-Алар Юхансон, главный организатор эстонских соревнований серии IRONMAN.
Программа IRONMAN Tallinn
Четверг, 4 августа
20.00 благотворительный забег Seve Ehitus SmileRun (Летная гавань)
Пятница, 5 августа
18.00 Mamma IRONKIDS – детские старты (Летная гавань)
Суббота, 6 августа
6.30 старт IRONMAN Tallinn (берег озера Харку)
14.30 предположительно, первый финиширующий (Летная гавань)
Воскресенье, 7 августа
10.00 старт IRONMAN 70.3 Tallinn (берег озера Харку)
10.00 награждение победителей IRONMAN Tallinn (Летная гавань)
13.40 предположительно, первый финиширующий IRONMAN 70.3 (Летная гавань)
19.15 Награждение прошедших половинчатую дистанцию чемпионата Эстонии по триатлону (Летная гавань)
19.30 Награждение победителей IRONMAN 70.3 Tallinn (Летная гавань)
Более детальная программа мероприятия находится здесь.