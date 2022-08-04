Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что для принятия необходимых для демонтажа советского памятника-танка изменений в законе, следует созвать экстренное заседание Рийгикогу. По его оценке, танк должен быть демонтирован в течение месяца, пишет Rus.ERR.
Рейнсалу: нарвский танк нужно демонтировать в течение месяца
Рейнсалу: нарвский танк нужно демонтировать в течение месяца
Чиновники министра государственного управления в настоящее время анализируют правовые возможности государства убрать нарвский памятник-танк.
«Эксперты должны оценить, как убрать оттуда танк, и, если надо менять закон, то надо менять. Парламент мог бы быть готов собраться в экстренном порядке и принять отдельные законы для переноса советского памятника», - сказал министр иностранных дел, отметив, что латыши с этим справились, сможем и мы.
«Конечно, парламентское производство требует времени, но, на мой взгляд, реально решить вопрос в течение этого месяца, не говоря уже о перспективе месяцев или полугода», - отметил он.
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