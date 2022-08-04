Рейнсалу: нарвский танк нужно демонтировать в течение месяца

«Эксперты должны оценить, как убрать оттуда танк, и, если надо менять закон, то надо менять. Парламент мог бы быть готов собраться в экстренном порядке и принять отдельные законы для переноса советского памятника», - сказал министр иностранных дел, отметив, что латыши с этим справились, сможем и мы.