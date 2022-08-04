Жители Эстонии, сами того не зная, сидят на миллионах евро

По данным Банка Эстонии, у эстоноземельцев на руках осталось эстонских крон на сумму 44,1 миллиона евро.

Кроны можно обменять на евро только в Банке Эстонии в Таллинне.

Во втором квартале этого года в Банке Эстонии было совершено 216 обменных сделок с кронами на сумму 59 180 евро. Интерес к обмену крон в последние годы был очень низким, подтвердили в банке.