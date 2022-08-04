По данным Банка Эстонии, в домах у жителей Эстонии хранятся эстонские кроны на десятки миллионов евро. Их до сих пор можно обменять на евро в Банке Эстонии.
Жители Эстонии, сами того не зная, сидят на миллионах евро
Жители Эстонии, сами того не зная, сидят на миллионах евро
По данным Банка Эстонии, у эстоноземельцев на руках осталось эстонских крон на сумму 44,1 миллиона евро.
Кроны можно обменять на евро только в Банке Эстонии в Таллинне.
Во втором квартале этого года в Банке Эстонии было совершено 216 обменных сделок с кронами на сумму 59 180 евро. Интерес к обмену крон в последние годы был очень низким, подтвердили в банке.
Искать 44 миллиона евро под матрасом, наверное, все же не стоит, поскольку Банк Эстонии убежден, что часть наличных в кронах со временем была потеряна или уничтожена.
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