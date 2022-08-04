На сегодняшней пресс-конференция правительство ответило на вопросы журналистов о советских памятниках. В пресс-конференции участвовали премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр госуправления Рийна Солман.
Правительство приняло решение: нарвский танк будет демонтирован
Журналист: Рийна Солман, в вашем ведении находится анализ правовых вопросов, связанных с советскими памятниками, как двигается это дело?
Солман: юридические вопросы прорабатывает комиссия при Государственной канцелярии, и оно будет в ближайшее время.
Кая Каллас: поверьте мне, мы тоже не хотим эскалации напряженности. Мы хотим сделать все это как можно быстрее, как можно безболезненнее.
Лаури Ляэнеметс: последние дни показали, что памятник стал вопросом обеспечения общественного порядка. Как можно скорее - не значит завтра, или послезавтра, или ночью, тайком. Мы хотим сделать это правильно, и мы должны думать о том, что будет потом.
Журналист: вчера распространилась фейковая информация о том, что танк, якобы, поехали выкапывать. Вам не кажется, что это ставит вас в определенные временные рамки?
Кая Каллас: мы постоянно занимаемся этим вопросом. Мы занимаемся советскими памятниками с мая и стараемся все сделать как можно скорее. В большинстве случаев можно утверждать, что местные самоуправления готовы к сотрудничеству. Иногда не готовы. Плюс тут много логистических задач.
Журналист: вы сказали, что график деятельности по памятникам не разглашаете, но о какой временной перспективе идет речь, если мы говорим о танке?
Кая Каллас: Как можно скорее.
Лаури Ляэнеметс: мы должны помнить, что Нарва должна остаться эстонской и быть в надежных руках. Нарвитяне должны участвовать в выработке решения. Правительство сегодня снова обсуждало вопрос о памятнике. Как министр внутренних дел, я внес свои предложения и представил свое видение ситуации. Оно могло повлиять на возможный график переноса памятника. Конечно, мы учли все вероятные инциденты, которые иногда случаются. Я могу подтвердить, что внутренняя безопасность и общественный порядок будут обеспечены. Для Эстонии памятник - не символ свободы. Советские памятники символизируют период, когда Эстония потеряла свободу. С учетом тех моментов, которые произошли на Украине в феврале, все это напоминает об этом эстонскому обществу.
Вчералюди собрались у памятника из-за безосновательных слухов. Полиция была на месте, инцидентов не было. Людям объяснили, что сейчас танк ни ночью, ни днем не станут увезить. Всегда найдутся те, кто пытается спровоцировать народ, сыграть на чувствах людей. Нужно быть внимательными и не идти на поводу у ложной информации
Кая Каллас: танк в Нарве - отдельная тема. Сейчас он принадлежит городу и с правовой точки зрения тут все сложно. Поскольку стало ясно, что городская власть сама ничего не сделает, и поскольку возникает напряженность, то правительство должно само принять это решение и переместить танк, как и прочие памятники. Важно отметить, что поминовение погибших не будет запрещено, но это нужно делать там, где для таких вещей самое место – на кладбище. Танк - это летальное оружие, а не мемориальный объект. Такие же танки убивают людей на улицах Украины. Под нарвским танком нет воинских захоронений.
Важно, чтобы напряженность не нарастала. Понятно, что российская агрессия вскрыла в нашем обществе раны, о которых нам напоминают все советские памятники. Их удаление из общественного пространства необходимо для того, чтобы избежать лишней напряженности. Каждый собственник может сам убрать советские памятники со своей территории. Это правильно и для этого не требуется никакого решения правительства.