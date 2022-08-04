Правительство приняло решение: нарвский танк будет демонтирован

Журналист: Рийна Солман, в вашем ведении находится анализ правовых вопросов, связанных с советскими памятниками, как двигается это дело?

Солман: юридические вопросы прорабатывает комиссия при Государственной канцелярии, и оно будет в ближайшее время.

Кая Каллас: поверьте мне, мы тоже не хотим эскалации напряженности. Мы хотим сделать все это как можно быстрее, как можно безболезненнее.

Лаури Ляэнеметс: последние дни показали, что памятник стал вопросом обеспечения общественного порядка. Как можно скорее - не значит завтра, или послезавтра, или ночью, тайком. Мы хотим сделать это правильно, и мы должны думать о том, что будет потом.

Журналист: вчера распространилась фейковая информация о том, что танк, якобы, поехали выкапывать. Вам не кажется, что это ставит вас в определенные временные рамки?

Кая Каллас: мы постоянно занимаемся этим вопросом. Мы занимаемся советскими памятниками с мая и стараемся все сделать как можно скорее. В большинстве случаев можно утверждать, что местные самоуправления готовы к сотрудничеству. Иногда не готовы. Плюс тут много логистических задач.

Журналист: вы сказали, что график деятельности по памятникам не разглашаете, но о какой временной перспективе идет речь, если мы говорим о танке?

Кая Каллас: Как можно скорее.