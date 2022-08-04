Чт, 4.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Международный союз триатлона ввел ограничения для трансгендеров

rus.postimees.ee
Международный союз триатлона ввел ограничения для трансгендеров
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Триатлон, иллюстративное фото.
Триатлон, иллюстративное фото. Фото: Ben Stansall

Исполнительный совет Международного союза триатлона (World Triathlon) утвердил политику по вопросу участия спортсменов-трансгендеров в соревнованиях, передает «Чемпионат». Новые ограничения будут введены через 30 дней. 

Отныне после трансгендерного перехода спортсмены должны будут как минимум в течение двух лет снижать уровень тестостерона до 2,5 наномолей на литр. При этом с момента выступления в мужских соревнованиях должно пройти не менее четырех лет, прежде чем они смогут участвовать в женских.

«Политика, которую мы только что утвердили, показывает, что мы отдаем приоритет справедливости, но в то же время проявляем принцип инклюзивности. Это полностью соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и тому, что сделали другие международные федерации в последние месяцы», – заявила глава World Triathlon Марисоль Касадо.

Напомним, ранее Международный союз велосипедистов (UCI) и Международная федерация плавания (FINA) ужесточили правила допуска трансгендеров к соревнованиям.

Ключевые слова
Наверх