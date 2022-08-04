Касаткина рассказала об ощущениях после каминг-аута

«Не знаю, как работают фильтры в соцсетях, но я видела только хорошее. Не только от Запада, но и от людей из моей страны. Я очень рада. Я увидела, что это было хорошо не только для меня, но и помогло другим людям. Это классно, и я отлично себя чувствую. <...> Я чувствую себя более свободной и счастливой», — сказала Касаткина.