Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что реакция на ее каминг-аут в соцсетях была позитивной даже в России, а сама она счастлива, сообщает news.ru. Она добавила, что ее открытое высказывание о сексуальной ориентации помогло и другим людям, передает сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Касаткина рассказала об ощущениях после каминг-аута
«Не знаю, как работают фильтры в соцсетях, но я видела только хорошее. Не только от Запада, но и от людей из моей страны. Я очень рада. Я увидела, что это было хорошо не только для меня, но и помогло другим людям. Это классно, и я отлично себя чувствую. <...> Я чувствую себя более свободной и счастливой», — сказала Касаткина.
25-летняя россиянка, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, добавила, что сделала правильный шаг. В мире, по мнению, сложилась такая ситуация, что «когда, если не сейчас?»
О гомосексуальности Касаткиной стало известно 18 июня. Теннисистка призналась, что у нее есть девушка — фигуристка Наталья Забияко. Также она поддержала российскую футболистку Надежду Карпову, которая совершила каминг-аут в июне.
В теннисном комьюнити к откровенному признанию Дарьи Касаткиной отнеслись с пониманием, отметив, что это личное дело спортсменки. Евгений Кафельников, Вероника Кудерметова и Андрей Чесноков поддержали спортсменку. Последний добавил, что за теннисистку стоит только радоваться, если она счастлива.