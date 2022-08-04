ФОТО ⟩ Пьяный прохожий угнал оставленный без присмотра внедорожник и врезался на нем в стену

Владелец вышел из автомобиля, чтобы открыть ворота. За это время проходивший по улице мужчина успел сесть в машину и разбить ее, въехав в стену.

«Вчера незадолго до восьми часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что Jeep въехал в стену дома на улице Вана-Каламая. Лицо, управлявшее транспортным средством, с места происшествия скрылось» , - сообщила пресс-служба полиции, добавив, что все подробности происшествия будут выяснены в ходе разбирательства.

Очевидцев, располагающих более подробной информацией об аварии, просят связаться с полицией по адресу pohja.lmt@politsei.ee.