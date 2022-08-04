Вратарь московского хоккейного клуба «Динамо» Константин Волков рассказал об отношении к себе и России во время выступления за финский «Эссят» после начала событий на Украине, сообщает РБК. В интервью Sports.ru голкипер сообщил, что ему пришлось заклеить российский флаг на шлеме.
Вратаря финского хоккейного клуба заставили заклеить флаг России на шлеме
Вратаря финского хоккейного клуба заставили заклеить флаг России на шлеме
«Я сидел в раздевалке, ко мне подошли и сообщили, что лига сверху сказала убрать флаг, чтобы избежать провокаций и агрессии, — сказал Волков. — А у меня на шлеме было их два — финский и русский. Почему я должен заклеивать свой флаг, а ваш оставлять? Давайте тогда заклею оба. Я же рисовал их для дружбы, а не для вражды».
В то же время он отметил, что не сталкивался с личными притеснениями. «Что касается лично негатива ко мне, то либо я не понял, либо этого не было. На улице меня никто не ловил», — рассказал Волков.
Волков выступал за «Эссят» в сезоне 2021/22. Весной он подписал двухлетний контракт с московским «Динамо».