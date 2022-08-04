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Интервью ⟩ Кая Каллас: очевидно, что в Нарве нарастает напряженность

Улла Лянтс
, журналист
Кая Каллас: очевидно, что в Нарве нарастает напряженность
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По словам премьер-министра Каи Каллас, в Нарве нарастает напряженность, и танк следует демонтировать настолько быстро, насколько это возможно.

Как заявила Кая Каллас, сегодня правительство приняло решение, что советские монументы, в том числе нарвский танк, следует убрать из городского пространства.

«В Нарве растет напряженность, и, поскольку местное самоуправление проблемой не занимается, правительство решило это сделать само, чтобы ситуация в регионе еще больше не накалилась», - объяснила премьер-министр.

Она добавила, что с нарвитянами следует провести разъяснительную работу, как это было сделано перед 9 мая, благодаря чему этот день в Эстонии прошел очень спокойно.

Кая Каллас заверила, что танк перенесут при первой возможности.

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