В Нарве демонтируют «директивы съездов КПСС»

Час назад журналист ERR Александр Хоботов разместил на своей странице в Facebook фотографию процесса демонтажа стены, известной как «Памятник строителям Нарвских электростанций». Правда, надпись на стене говорит о том, что памятник поставлен скорее не рабочим и строителям, а указующим директивам КПСС:

«Эстонская ГРЭС сооружена по директивам ХХХIII и ХХIV съездов КПСС по проекту Ленинградского отделения "Теплоэлектропроект" коллективами трестов: "Севэнергострой", "Севзапэнергомонтаж", "Гидроэлектромонтаж", "Севэнергоизоляция", "Балттрансстрой" и "Спецжелезобетонстрой". Ввод мощностей 1969 - 1973».